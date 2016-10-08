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Nusaybin'de bir evin bahçesinden 3 ceset çıkarıldı

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Dicle Mahallesi'nde hafriyat çalışması sırasında 3 kişiye ait ceset bulundu

08 Ekim 2016 23:37

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği Dicle Mahallesi'nde hafriyat çalışması yapılan bölgede bir evin bahçesine gömülü 3 ceset çıkarıldı.

DHA’da yer alan habere göre, Nusaybin ilçesi Dicle Mahallesi Can Sokak üzerinde, yapılan hafriyat çalışmasında bulunan 3 ceset ile ilgili, polis ve muhatara haber verildi. Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın bilgisinde daha önce oluşturulan ve mahalle muhtarlarının da aralarında bulunduğu komisyon, güvenlik güçleri ile birlikte cesetlerin bulunduğu alana gitti.

Nusaybin Seyit-Der Başkanı Abdullah Öngün, Dicle Mahalle Muhtarı Mehmet Emin Ay, Abdulkadir Paşa Mahalle Muhtarı İbrahim Akpınar, Fırat Mahalle Muhtarı Hayrettin Özdemir ve Yenişehir Mahalle Muhtar Vekili Edip Tekin'den oluşan heyet, güvenlik güçleriyle birlikte cesetlerin bulunduğu Can Sokağı'nda incelemelerde bulundu.

Yapılan kazının ardından, evin bahçesine önceden gömülmüş halde bulunan 3 cesedi çıkardı.

Önce Nusaybin Devlet Hastanesi'ne getirilen cesetler, daha sonra Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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