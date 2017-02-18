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Nusaybin'de bir asker ve bir polis yaralandı

Nusaybin'de güvenlik güçleri ve PKK'lılar arasında çatışma çıktı

18 Şubat 2017 00:22

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy Mahallesi’nde çıkan çatışmada bir polis ve bir asker yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bornova 2’nci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı, Mardin Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek olarak Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçeleri kırsalındaki 10 mahallede PKK’ya yönelik operasyon sürüyor.
Operasyon sırasında güvenlik güçleri, Nusaybin’e bağlı Koruköy Mahallesi’nde bir grup PKK’lı ile karşı karşıya geldi. PKK’lıların, güvenlik güçlerinin “Teslim ol” çağrılarına ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada, bir polis ve bir asker yaralandı.
Yaralı güvenlik güçleri, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgede operasyon sürüyor.

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