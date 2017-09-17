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Nusaybin'de belediye bütün okulların bahçelerini temizledi

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde Belediye ekipleri, yarın eğitim- öğretime açılacak bütün okulların bahçelerini suyla yıkayarak, ağaçlandırma çalışması yaptı

17 Eylül 2017 17:40

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin İlçesi\'nde Belediye ekipleri, yarın eğitim- öğretime açılacak bütün okulların bahçelerini suyla yıkayarak, ağaçlandırma çalışması yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Belediye\'nin yaz ayı boyunca okullarda onarım, park ve bahçe düzenlemesi yaptığını da söyledi.
Nusaybin Belediyesi ilçede bulunan toplam 42 okul binasında temizlik çalışması yaptı. Nusaybin Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Fahrettin Aktaş, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Ergün Baysal\'ın talimatıyla Belediye\'ye bağlı Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kokulu sabunla okulların iç ve dış yıkaması yanı sıra bahçe düzenlemesi ve ağaç budamaları yaptıklarını belirtti. Nusaybin Belediyesi\'nin eğitime çok önem verdiği ifade eden Aktaş, daha önce okulların bahçelerinde parke ve peyzaj çalışması yaptıklarını söyledi.
Okullarda başlattığı temizlik seferberliği nedeniyle Nusaybin Belediyesi\'ne teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Belediye\'nin yaz ayı boyunca okullarda onarım, park ve bahçe düzenlemesi yaptığını kaydetti.
Eğitime verdiği desteklerden dolayı Nusaybin Belediyesi\'ne teşekkür eden Çetin, \"2017 - 2018 eğitim- öğretim yılı hazırlıklarında bizi yalnız bırakmayan, her işte olduğu gibi hafta sonlarını dahi bizimle geçiren başta Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Okullarımızın eğitim sezonuna hazırlanmasında hafta sonu olmasına rağmen çok güzel bir iş çıkardılar. İnşallah eğitim öğretim yılımıza hem fiziki hem de diğer tüm çalışmalarımızla hazırız. Öğrencilerimizi Pazartesi günü okullarımızda bekliyoruz\" dedi.

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