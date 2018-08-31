T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin'de askeri aracın geçişinin ardından patlama 

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, askeri zırhlı aracın geçişinin ardından patlama meydana geldi

31 Ağustos 2018 14:51

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, askeri zırhlı aracın geçişinin ardından patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle sadece yolda hasar oluşurken, bölgeye çok sayıda jandarma ve polis özel harekat timi sevk edildi.
Nusaybin Gırnavaz Mahallesi Baraj Yolu caddesi üzerinde, bugün sabah saatlerinde askeri zırhlı aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Araç geçtikten sonra meydana gelen patlamada ölen ya da yaralan olmadı, askeri araçta da hasar meydana gelmedi. Patlama nedeniyle yolda küçük çaplı hasar oluşurken, bölgeye çok sayıda jandarma ve polis özel harekat timi sevk edildi. Bölgede başlatılan operasyonlar sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet AKKUŞNUSAYBİN Mardin DHA MARDİN NusaybinPatlamaNusaybin Gırnavaz Mahallesi Baraj YoluAraçBölgedeFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24