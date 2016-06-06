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Nusaybin'de 84 günlük yıkım; Özel Harekât timleri enkazlara bayrak astı, komando marşını okudu!

Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı 13 Mart'ta ilan edilmişti

06 Haziran 2016 01:30

Mardin’in Nusaybin’de 13 Mart’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında çıkan çatışmalar kenti harabeye çevirirken operasyona katılan Özel Harekât timleri komando marşını okudu. Marşın okunduğu ana dair görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Nusaybin’de sokağa çıkma yasağı 13 Mart’ta ilan edilen yasak sonrası yaşanan çatışmalar nedeniyle kentin harabeye döndüğü servis edilen fotoğraf ve görüntülerde ortaya çıktı. Kentte operasyona katılan güvenlik güçlerinin enkaz yığınlarına Türk bayrağı asıp, komando marşını okuduğu görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

DİHA’ya açıklamalarda bulunan HDP Nusaybin İlçe Eş Başkanı Ferhat Kurt, halkın Türk bayrağı ile bir sorunu olmadığını belirterek herhangi bir düşman devletten toprak alınmış gibi bayrakların asılmasının toplumu rahatsız ettiğini söyledi.

Bayrakların asılması ve tankların yıkılmış mahallelerde yer almasını sindirme politikalarının devamı olarak niteleyen Kurt, “Halkın ‘sanki biz Türkiye vatandaşı değil miyiz, yeni mi kurtarıldı şehirler’ diye tepki gösteriyor” dedi. Bayrakların asıldığı mahallede ikamet eden HDP Nusaybin İlçe Eş Başkanı Sabiha Gündüz de Nusaybin’de yaşananlardan hükümetin sorumlu olduğunu belirterek “Onlar gidecek biz Nusaybin’de kalacağız. En kısa zamanda yasağın kalkmasını ve bir an önce oraya gitmek için de can atıyoruz” dedi.

İşte o görüntüler:

 

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