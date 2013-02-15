Nusaybin'de 7 KCK tutuklaması

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde KCK operasyonları kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden yaşları 15 ile 18 arasında olan 7'si çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevlerine konuldu

Nusaybin’de önceki gün yapılan KCK operasyonlarında gözaltına alınan 9 kişi bugün polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Toplumsal olaylarda, taş attıkları ve KCK gençlik yapılandırmasında faaliyet gösterdikleri belirtilen 9 kişi savcılıktan tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede Yusuf A (18), K.A. (17), V.B. (17), A.A. (17), A.A. (15), E.K. (17) ve M.E.Y. (16), tutuklandı. Tutuklanan 7 kişi, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.

Ahmet Akkuş'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, tutuklananların adliye önünde polis aracına bindirildiği sırada, toplanan bir grup "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganı atarak, zafer işareti yaptı. Slogan atan kişiler içersinde oğlu bulunan bir kişi, adliye önünde oğluna Adliye binası önünde bekleyen aileleri de attıkları sloganlarla tutuklananlara destek verdi. Slogan atan kişilere polis, müdahale etti. Müdahale sırasında 1 kişi, gözaltına alındı.