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Nusaybin'de 3 PYD'li terörist teslim oldu

MARDİN, (DHA) -  MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırına silahsız olarak gelen terör örgütü PKK/PYD mensubu 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

26 Nisan 2018 15:32

MARDİN, (DHA) -  MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırına silahsız olarak gelen terör örgütü PKK/PYD mensubu 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, 20-21 Nisan 2018 tarihlerinde PKK/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 3 teröristen, Nusaybin ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olduğu belirtilerek, \"Bölücü terör örgütü mensupları hakkında işlem yapılmak üzere Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmışlardır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur\" dedi.

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