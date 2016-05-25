Nusaybin'de 25 PKK'lı teslim oldu

Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Mardin’in Nusaybin ilçesinde 22 PKK’lı güvenlik güçlerine teslim oldu. İlçedeki operasyonlarda köşeye sıkışan PKK’lıların birer birer teslim olduğu belirtildi. Öte yandan teslim olan PKK’lılar arasında, bir süre önce vasiyetini yazdığı günlüğü bulunan Zehra Kaya'nın da yer aldığı belirlendi.

İlçede operasyonların yoğunlaştırıldığı Abdulkadir Paşa Mahallesi’nde bugün öğlen saatlerinde bir binada sıkıştırılan PKK’lılardan 2’si öldürülerek etkisiz hale getirilmiş, 3’üde beyaz bayrak sallayarak teslim olmuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, operasyonların yoğun bir şekilde sürdüğü Fırat Mahallesi’nde ise akşam saatlerinde 22 PKK’lı köşeye sıkıştırıldı. Güvenlik güçleri, “teslim ol” çağrısı yaptı. Bunun üzerine önce bir kadın PKK’lı beyaz bayrakla gelerek güvenlik güçlerine teslim olup, can güvenliklerinin sağlanması durumunda diğer PKK’lılarında teslim olacağı bilgisini verdi.

Güvenlik güçleri de kadın PKK’lıya teslim olacak olanların can güvenliğinin devlet güvencesi altında olduğunu bildirdi. Bunun üzerine örgüt mensuplarının yanına giden kadın PKK’lı, beraberindeki 21 kişi ile birlikte teslim oldu. İlçede gün içerisinde teslim olan PKK’lıların 6’sının kadın, 19’unun ise erkek olduğu öğrenildi.

Vasiyetini yazdığı günlük bulunmuştu

Teslim olan 25 PKK’lı sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından ilçedeki bir spor salonuna getirilen PKK’lıların daha sonra Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüleceği belirtildi. PKK’lılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilecek.

Öte yandan teslim olan grup içinde, bir süre önce vasiyetini yazdığı günlüğü bulunan Zehra Kaya'nın da yer aldığı belirlendi.

Operasyonda günlüğüne ulaşılan Kaya, örgütün yöneticilerinin kendilerini piyon olarak kullandığını, birçok arkadaşının öldüğünü, kendisini bekleyen sonun da ölüm olduğunu anlatmış, “Bu notlar, kimin eline geçerse lütfen aileme yetiştirin. Bu istek vasiyetimdir. Olmazsa mezarımda rahat uyumam valla. Ben Zehra” demişti.