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Nusaybin'de 13 kişinin yaşadığı bir evde yangın

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi

07 Temmuz 2017 19:21

Mardin'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Kantar Köyü'nde 13 kişinin yaşadığı bir evde çıkan yangın büyük hasara neden oldu. 

Nusaybin İlçesi'ndeki Kantar Köyü'nde tarla işlerinde gündelik çalışan Tahsin Çakır'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran yangına ilk müdahaleyi Çakır'ın komşuları yaptı.

Köylülerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Nusaybin Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına aldı. Can kaybının olmadığı ve hiç kimsenin yaralanmadığı yangında,13 kişilik Çakır ailesininin ikamet ettiği ev kullanılamaz hale geldi. 

Yangın nedeniyle evsiz kalan Çakır ailesinin geçici bir süreyle komşu ve akrabalarında kalacakları belirtildi. Çaresiz kalan aile yardım çağrısında bulundu. (DHA)

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yangınNusaybinKantar KöyüMardin

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