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Nusaybin'de 11 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

10 Temmuz'da başlatılan yasak 6 gün sürdü

17 Temmuz 2017 17:29

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nin 11 mahallesinde PKK'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar nedeniyle 10 Temmuz'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 06.00'dan itibaren kaldırıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin İlçesi kırsalında bulunan Taşköy, Üçköy, Güzelsu, Yakınca, Bahminin, Dağiçi, Dibek, Düzce, Gürün, Eskihisar ve Üçyol mahallelerinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarını etkisiz hale getirmek, bunlar tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak tahrip etmek amacıyla 10 Temmuz'da başlatılan operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Operasyonun bitmesi nedeniyle söz konusu köylerdeki yasağı bugün sabah saat 06.00 itibariyle kaldırıldığı duyuruldu.

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sokağa çıkma yasağıMardinNusaybin10 Temmuz

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