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Nusaybin'de 1 mahallede sokağa çıkma yasağı

Valilik, bölgeye operasyon düzenleneceğini duyurdu

23 Aralık 2016 14:20

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırsal alanda faaliyet yürüten terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlenecek. 

Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 06.00 itibarıyla Koruköy Mahallesi ile sınırlı olmak üzere ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi."

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