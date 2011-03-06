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Nusaybin Sınır Kapısı hayatları değiştirecek

Katırlar üzerinde kaçakçılık yapan korkulu yüzler, mayınlara verilen hayatların diyarı Mardin'in Nusaybin İlçesi yeni bir dönemecin eşiğinde.

06 Mart 2011 02:00


T24 - Hülya Karabağlı / Ankara

Katırlar  üzerinde kaçakçılık yapan korkulu yüzler, mayınlara verilen hayatların diyarı Mardin'in Nusaybin İlçesi yeni bir dönemecin eşiğinde. 20 yıldır kurulan hayallerin ilk adımı atıldı. Geçtiğimiz günlerde sınır kapısının  temili atıldı. Yapımı hızla sürüyor. 30 Ağustos tarihine yetiştirilmek üzere planlandı.


Dünyanın ilk akademisi

Kapının  temelinin atılmasından sonra bir gurup Nusaybinli geçtiğimiz hafta  AKP Mardin Milletvekili Cüneyt Yüksel'le TBMM'de bir  araya geldi.  Sınır kapsının açılmasıyla değişecek hayatlar Suriye ile ticaret  gündemin değişmez maddesi oldu. Terör, kaçakçılık, yoksulluk,  kız çocuklarının okuma oranları, işsizlik  konuşuldu.

AKP'nin Harvard'lı vekili Cüneyt Yüksel,  T24'e Nusaybin'in bilinmeyen yüzünü anlattı.Köylerle birlikte 150 binin üzerinde nüfusu var. Süryani, Yezidi, Arap, Türk ve Kürt yaşıyor.'Mor Yakup' Kilisesi restorasyon bekliyor. Dünyanın ilk üniversitesinin kurulduğu yer. "Nısaybin Akademesi" adında. Nusaybin 'Nasipler' anlamına geliyor.


Komşuyla aynı odada

Sınır kapısı için 500 dönümlük arazi mayından temizlendi. AKP'li Cüneyt Yüksel, kapının hemen yanına 100 dönümlük bir yer ayrıldığını ve TIR Parkı yapılacağını anlattı.  Sınır kapısının bitiminden sonra bir ilke imza atılacağını  söyleyen Yüksel, "Suriyeli  görevliler ile Türk tarafı aynı binada çalışacaklar. Tek bir sınır kapısı olacak. Diğer sınır kapıları gibi, birinden geçip  diğer ülkenin kapısına geçilmeyecek. Bütün gümrük işlemleri aynı yerde yapılacak. Bu özelliği  ile Türkiye'nin ilk, dünyanın dördüncü sınır kapısı olacak."


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