Nusaybin Sınır Kapısı hayatları değiştirecek



T24 - Hülya Karabağlı / Ankara



Katırlar üzerinde kaçakçılık yapan korkulu yüzler, mayınlara verilen hayatların diyarı Mardin'in Nusaybin İlçesi yeni bir dönemecin eşiğinde. 20 yıldır kurulan hayallerin ilk adımı atıldı. Geçtiğimiz günlerde sınır kapısının temili atıldı. Yapımı hızla sürüyor. 30 Ağustos tarihine yetiştirilmek üzere planlandı.





Dünyanın ilk akademisi



Kapının temelinin atılmasından sonra bir gurup Nusaybinli geçtiğimiz hafta AKP Mardin Milletvekili Cüneyt Yüksel'le TBMM'de bir araya geldi. Sınır kapsının açılmasıyla değişecek hayatlar Suriye ile ticaret gündemin değişmez maddesi oldu. Terör, kaçakçılık, yoksulluk, kız çocuklarının okuma oranları, işsizlik konuşuldu.



AKP'nin Harvard'lı vekili Cüneyt Yüksel, T24'e Nusaybin'in bilinmeyen yüzünü anlattı.Köylerle birlikte 150 binin üzerinde nüfusu var. Süryani, Yezidi, Arap, Türk ve Kürt yaşıyor.'Mor Yakup' Kilisesi restorasyon bekliyor. Dünyanın ilk üniversitesinin kurulduğu yer. "Nısaybin Akademesi" adında. Nusaybin 'Nasipler' anlamına geliyor.





Komşuyla aynı odada



Sınır kapısı için 500 dönümlük arazi mayından temizlendi. AKP'li Cüneyt Yüksel, kapının hemen yanına 100 dönümlük bir yer ayrıldığını ve TIR Parkı yapılacağını anlattı. Sınır kapısının bitiminden sonra bir ilke imza atılacağını söyleyen Yüksel, "Suriyeli görevliler ile Türk tarafı aynı binada çalışacaklar. Tek bir sınır kapısı olacak. Diğer sınır kapıları gibi, birinden geçip diğer ülkenin kapısına geçilmeyecek. Bütün gümrük işlemleri aynı yerde yapılacak. Bu özelliği ile Türkiye'nin ilk, dünyanın dördüncü sınır kapısı olacak."





