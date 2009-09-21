Nusaybin şehidini uğurlandı

KKTC'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan er, memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesinde toprağa verildi.

Vatani görevini yaptığı KKTC'nin Kıbrıs Rum yönetimiyle sınır köylerinden Bağlıköy'de 2 gün önce yıldırım düşmesi sonucu şehit olan piyade erlerden Masum Sekindiz (20), memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Duruca beldesinde yapılan törenle defnedildi.

Beldeye getirildikten sonra önce babaevine götürülen Sekindiz'in cenazesi, daha sonra Duruca Merkez Camii'ne geldi. Sekindiz'in özgeçmişi okunduktan sonra Nusaybin Müftüsü İhsan Açık dua okudu. Müftü Açık'ın kıldırdığı namazın ardından cenaze omuzlarda taşınarak belde mezarlığında toprağa verildi.

Törene, Mardin Vali Yardımcısı Soner Kaya, 70. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Selim Mert, Nusaybin Kaymakamı Yücel Gemici, 2. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Tuncay Eğin, Nusaybin İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erdem Ersoy, Duruca Belediye Başkanı Zeki Kavak, Girmeli Belediye Başkanı Ömer Altun ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene katılan Sekindiz'in annesi Hanım Sekindiz ve kardeşleri fenalık geçirdi.