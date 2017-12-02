T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nusaybin kırsalında terör örgütünün cephanesi ele geçirildi

MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsal kesiminde güvenlik güçlerinin 29 Kasım tarihinde düzenlediği operasyon kapsamında yaptığı arazi aramalarında, terör örgütüne ait çok sayıda silah, el yapımı patlayıcı ve çok miktarda mühimmat bulundu

02 Aralık 2017 14:27

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesi kırsal kesiminde güvenlik güçlerinin 29 Kasım tarihinde düzenlediği operasyon kapsamında yaptığı arazi aramalarında, terör örgütüne ait çok sayıda silah, el yapımı patlayıcı ve çok miktarda mühimmat bulundu.
Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsal kesiminde 29 Kasım tarihinde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafıandan Nusaybin ilçesi kırsal kesiminde terör örgütü üyelerinin tespit ve imhası için yapılan operasyon yapıldığı belirtilirken şöyle denildi:
\"Operasyonda 1 adet M-16 piyade tüfeği, 7 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet namlu, 12 adet anti personel roket mühimmatı, 3 adet anti tank roket mühimmatı, 4 adet Kalaşnikof şarjörü ve fişekler, 5 bin adet fişek, 200 adet Bixi mühimmatı, 8 adet el bombası, 2 adet havan mühimmatı, 100 kilogram el yapımı patlayıcı, 1 adet 10 kilogram patlayıcı madde, 1 adet elektrikli fünye irtibatlı 250 gram el yapımı patlayıcı, 300 gram plastik patlayıcı, 18 adet roketatar sevk fişeği, çok sayıda fünye, 100 metre infilaklı ve saniyeli fitil, 5 adet elektronik el yapımı patlayıcı devre düzeneği, 1 adet telsiz, 3 adet dürbün, 1 adet termal dürbün, çok sayıda iletişimsel malzeme ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MARDİN DHA MARDİN NusaybinKasımMardin Valiliği NusaybinAçıklamada MardinJandarma KomutanlığıNusaybinM16KalaşnikofBixiBölge

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24