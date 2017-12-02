Nusaybin kırsalında terör örgütünün cephanesi ele geçirildi

MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesi kırsal kesiminde güvenlik güçlerinin 29 Kasım tarihinde düzenlediği operasyon kapsamında yaptığı arazi aramalarında, terör örgütüne ait çok sayıda silah, el yapımı patlayıcı ve çok miktarda mühimmat bulundu.

Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesi kırsal kesiminde 29 Kasım tarihinde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafıandan Nusaybin ilçesi kırsal kesiminde terör örgütü üyelerinin tespit ve imhası için yapılan operasyon yapıldığı belirtilirken şöyle denildi:

\"Operasyonda 1 adet M-16 piyade tüfeği, 7 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet namlu, 12 adet anti personel roket mühimmatı, 3 adet anti tank roket mühimmatı, 4 adet Kalaşnikof şarjörü ve fişekler, 5 bin adet fişek, 200 adet Bixi mühimmatı, 8 adet el bombası, 2 adet havan mühimmatı, 100 kilogram el yapımı patlayıcı, 1 adet 10 kilogram patlayıcı madde, 1 adet elektrikli fünye irtibatlı 250 gram el yapımı patlayıcı, 300 gram plastik patlayıcı, 18 adet roketatar sevk fişeği, çok sayıda fünye, 100 metre infilaklı ve saniyeli fitil, 5 adet elektronik el yapımı patlayıcı devre düzeneği, 1 adet telsiz, 3 adet dürbün, 1 adet termal dürbün, çok sayıda iletişimsel malzeme ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği, kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

FOTOĞRAFLI