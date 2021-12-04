Nusaybin'de polisin özel aracının altında bulunan patlayıcı imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis memurunun özel aracının altında bulunan patlayıcı kontrollü imha edildi.

Nusaybin'de Çevik Kuvvet Büro Amirliğinde görevli polis memurunun park halindeki özel aracının altında el yapımı patlayıcı bulundu.

Patlayıcının tespit edilmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı görevlileri yönlendirildi. Ekipler, patlayıcı kontrollü şekilde imha etti.

Olay yeri inceleme ekipleri, düzenek ve araçta şüphelilere yönelik parmak izi taraması yaptı.

Patlayıcıyı yerleştirenlerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. (AA)