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Nusaybin Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü'ne saldırı

Nusaybin Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü'ne patlayıcılarla saldırı düzenlendi, Van'da polis aracına ateş açıldı

27 Temmuz 2015 02:35

Mardin'in Nusaybin ilçesinde İpekyolu üzerinde bulunan Nusaybin Bölge Trafik Denetleme İstasyonu'na silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda 3 polis yaralandı. Yaralanan polisler, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı düzenlenen istasyon polisler tarafından güvenlik çemberine alındı. Van'da ise zırhlı polis aracına ateş açıldı.

DHA’da yer alan habere göre, bugün saat 22.50 sıralarında Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne, PKK'lılarca uzun namlulu silahlar ve patlayıcılarla saldırı düzenlendi. Yoldan geçen bir araçtan açılan ateş ve atılan patlayıcıların patlaması sonucu saldırıda yaralananlar olduğu belirtildi.

 

Van'da zırhlı polis aracına ateş açıldı

 

Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde yapılan gösterilere müdahale etmeye giden polisin zırhlı aracına ise ateş açıldı. Saldırıda ölen ve yaralanan olmazken, polis çevrede geniş çaplı operasyon başlattı.

Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında yola barikat kurarak Kuzey Irak'daki PKK kamplarının bombalanmasını protesto eden gruba, polis müdahalede bulundu.

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği Hacıbekir Mahallesi'nde toplanan protestocu gruplar, gözyaşartıcı bomba kullanılarak dağıtılmaya çalışılırken, bu sırada polisin zırhlı aracına da silahla ateş açıldı.

Nereden geldiği belli olmayan kurşun, zıhlı aracın ön camını patlatırken, olayda ölen ve yaralanan olmadı. Yapılan silahlı saldırı sonrası polis Hacıbekir Mahallesi'nde geniş çaplı operasyon başlattı.

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