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Nusaybin Belediyesi'nin eski eş başkanları tutuklandı

Sara Kaya ve Cengiz Kök 13 gündür gözaltında tutuluyordu

27 Ocak 2017 00:31

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Demokratik Bölgeler Partisi'ne (DBP) bağlı Nusaybin İlçe Belediye Eş Başkanı Sara Kaya ve Eş Başkan Cengiz Kök 13 Ocak'ta gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde 13 gündür gözaltına tutulan Kaya ve Kök, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan Sara Kaya ve Cengiz Kök, tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 

Görevden alınmıştı
 

Mehmet Kayahan’ın Habertürk’te yer alan haberine göre, başbakanlık tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya'nın yerine, İlçe Kaymakamı Ergün Baysal Kayyum olarak atanmıştı. 

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