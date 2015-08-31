Nusaybin Belediye Eş Başkanı yeniden gözaltında

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 'öz yönetim' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Belediye Eş Başkanı DBP'li Sara Kaya, savcılığın itirazı üzerine bugün yeniden gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Mardin’in Nusaybin İlçesi Belediye Eş Başkanı Sara Kaya, geçen Cuma günü ‘öz yönetim’ açıklaması nedeniyle polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Kaya, savcılıktan tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Mahkemenin serbest bırakma kararına savcılığın itiraz etmesi üzerine Sara Kaya, bugün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Kaya, daha sonra adliyeye sevk edildi.