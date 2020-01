P24*

Çok sayıda yazar, akademisyen, hukukçu, gazeteci, sanatçı ve aktivistten oluşan Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı koruma maddesine çevrilerek düşünce ve ifade özgürlüğü üzerinde en büyük engel haline getirilen TCK'nin 299. Maddesi çerçevesinde başlatılan soruşturmaları kınadı.



Girişim tarafından yapılan ‘Nurtopu gibi bir 301’imiz daha oldu: TCK 299’ başlıklı yazılı açıklamada, TCK 299’nin temel işlevinin, aynen 301 gibi, muhalifleri yıldırmak ve sindirmek olduğu, ancak bu kez amacın Türklüğü korumak değil, Erdoğan’ın Tek Adam projesini korumak olduğu ileri sürüldü.



Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 7 yıllık döneminde 545 dava açıldığı halde 299’dan hiç kimsenin tutuklanmadığı belirtilen açıklamada, Erdoğan’ın 1 yılı anca bulan döneminde 282 kişi hakkında soruşturma açıldığı ve aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişinin tutuklandığına dikkat çekildi.



Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi’nin yazılı açıklaması şöyle:



"Günümüz hukuk devletlerinde, kişiye hakaret suçlarının ceza hukuku kapsamından çıkartılarak haksız fiil olarak düzenlenmesi ve özel hukuk yaptırımlarına konu olması yeterli görülüyor.



Oysa Türkiye tersine gidiyor. Çok yakın geçmişimizde sayısız zulüm yapmış olan TCK 301 uygulaması şimdi de TCK 299’la hortlatılmış vaziyette. Çok daha güçlü biçimde.



Hrant’ı da vuran 301’in son biçiminde Türk Milleti’ni vs. aşağılamaya 6 ay ile 2 yıl hapis veriliyordu. TCK 299 ise “cumhurbaşkanına hakaret” suçunu normal vatandaşa hakaretin ötesine geçerek 1 ila 4 yıl hapis veriyor. Suçun alenen işlenmesi halinde ceza 1/6 oranında artırılıyor. Tabii, ceza davasının ardından her seferinde açılan bir de hukuk davası sonucu yüklü para cezası.



Bitmedi. 301 çok büyük eleştirilere uğrayınca, soruşturma açabilmek için savcıya adalet bakanından izin alma getirildi. Bu, ifade özgürlüğü için bir tür garantiydi. Adalet bakanı, büyük gürültü koparacak davalarda izin vermeyebilirdi; Azınlık Raporu davasında olduğu gibi. 299’da ise savcı bütün soruşturmayı tamamlamıştır, gerekirse kişiyi tutuklatmıştır, dava açmak için kovuşturma izni alıyor. Bu durumda kişi, izin müessesesinin kısmi koruyuculuğundan da yoksun kalıyor.



Ama asıl ilginç olan, aynen terör suçlarında olduğu gibi, Erdoğan’ın HSYK’de yaptırdığı değişiklikler marifetiyle atanan sulh ceza yargıçlarının kişiyi dava sürerken tutuklaması. Lise öğrencileri dahil.



Yani TCK 299’nin temel işlevi, aynen 301 gibi, muhalifleri yıldırmak/sindirmek. Ama bu sefer amaç Türklüğü korumak değil, Erdoğan’ın Tek Adam projesini korumak.



Nitekim, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 7 yıllık döneminde 545 dava açıldığı halde 299’dan hiç kimse tutuklanmamışken, Erdoğan’ın 1 yılı anca bulan döneminde 282 kişi hakkında soruşturma açıldı, aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi tutuklandı.



Oysa TCK 299 diye bir madde yoktur, çünkü Anayasa md. 90/5 tarafından zımnen ilga edilmiştir. Şöyle ki:



1) Avrupa ülkelerinin hiçbirinde “cumhurbaşkanına hakaret” diye ayrı bir suç yoktur. Cumhurbaşkanlarını hakaret konusunda “normal” vatandaşlardan daha fazla koruyan tüm ceza hükümleri, AİHM’nin kesin içtihadına göre, AİHS Md. 10’a (ifade özgürlüğü) aykırıdır. Türkiye, AİHM’nin zorunlu yargı yetkisini Ocak 1987’de kabul etmiştir.



2)R. T. Erdoğan’ın başbakan olduğu Mayıs 2004’te getirilen TC Anayasası Md. 90/5, Türkiye’nin temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası taahhütlerinin, aynı konudaki ulusal yasalardan üstün olmasını öngörmektedir.



3) Bu nedenle, açıkça ilga edilmemiş olmasına rağmen ulusal yasa TCK Md. 299, Türkiye’nin uluslararası taahhütlerine aykırı olmak nedeniyle Anayasa Md. 90/5 tarafından zımnen ilga edilmiştir.

Yargıçlarımız, Anayasa Md. 90/5’e aykırı olan bir ceza hükmünü uygulamaktadırlar.



R. T. Erdoğan’ın, bütün hakların anası olan ifade özgürlüğünü katletmek için kullandığı bu hüküm, AKP’nin yandaşı olmayan herkesi her an vurmaya hazır bir Demokles Kılıcı görevi yapmaktadır.

Buna karşı çıkmak şu anda hepimizin acil görevi haline gelmiştir. "



Başta 299. Maddenin mağdurları Hasan Cemal, Bülent Keneş, Yalçın Ergündoğan olmak üzere açıklamaya destek veren katılımcıların adları şöyle:

A. Hicri İzgören Abud Can Adil Okay Adnan Challma Kulhan Adnan Genç Ahmet Abakay AHMETAYKAÇ Ahmet Hulusi Kırım Ahmet Kardam Akın Atauz Akın Birdal Alev Er Ali Akay Ali Gökkaya AliKılıç Altan Açıkdilli Atilla Çetiner Atilla Dirim Attila Tuygan Ayşe Günaysu Aziz Çelik AzizGökdemir Babür Pınar Baran Tursun Vakfı Baskın Oran Bayram Balcı Bedros Dağlıyan BektaşMeral Birgül Turan Bozkurt Kemal Yücel Bülent Keneş Bülent Tekin Bülent Uluer Büşra ErsanlıCemil Gündoğan Cengiz Aktar Cengiz Çandar Ceyhan Suvari David Vergili Demir KüçükaydınDerya Yetişgen Dikran Kasparyan Doğan Özgüden Doğu Ergil Eflan Topaloğlu Elçin Arabacı ElifYıldırım Emin Kaya Emrah Cilasun Emre Kocaoğlu Ercan İpekçi Ercan Kanar Erdal Doğan ErdalYıldırım Ergun kuzenk Erkam Tufan Aytav Erkan Polat Erol Önderoğlu Erol Özkoray Erol YeşilyurtErsin Kalaycıoğlu Ersin Salman Ertuğrul Günay Fatma Dikmen Ferdan Ergut Ferhat Kentel FikretBaşkaya Garbis Hatemo Gençay Gürsoy Gül Gökbulut, Gün Zileli Günay Aslan Güngör ŞenkalHacı Orman Hakan YücelHaldun Açıksözlü Hale Bolak, Hanife Türkseven Hanna Beth- SawoceHasan Burgucuoğlu Hasan Cemal Hasan Fırat Hasan Kaya Hasan Oğuz Hasan Zeydan HaticeÇevik Hüriye Şahin Hüsnü Öndül Ira Tzourou İbrahim Seven İnan Gedik İnci Hekimoğlu İnciTuğsavul İrfan Akalp İsmail Beşikçi İsmail Cem Özkan Kadir Akın Kadriye Ünlü Kayuş ÇalıkmanGavrilof Kazım Genç Kemal Akkurt Kermo Reada Koray Düzgören Kuvvet Lordoğlu Mahir SayınMahmut CantekinMahmut Konuk Mehmet Demirok Mehmet Erkek Mehmet Tursun MehmetUluışık Mehmet Yılmaz Melek Ulagay Taylan Memik Horuz Meral Saraç Seven Mesut Tufan MihailVasiliadis Murad Mıhçı Murat UtkucuMustafa Sütlaş Mustafa Yetişgen Muzaffer Erdoğdu N. Mehmet Güler Nadya Uygun Necati Abay Necmettin Salaz Necmiye Alpay Nesrin Korkusuz NesrinNas Neşe Erdilek Nivart Bakırcıoğlu Ohannis Conkar Oktay Etiman Oya Tronsckoff ÖmerFaruk Eminağaoğlu Özcan Metin Özcan Sapan Özcan Soysal Perihan Bolat Pınar Ömeroğlu Rabia MineRagıp Zarakolu Ramazan Gezgin Recep Maraşlı Rıdvan Bilek Rukiye Turan Sabri Atman SaitÇetinoğlu Samim Akgönül Selina DoğanSennur Baybuğa Serdar Koçman Serkan Engin SezaiSarıoğlu Shabo Boyacı Sinan Çiftyürek Sungur Savran Şanar Yurdatapan Şiar Rişvanoğlu TahsinYeşildere Tamar Çıtak Tamer Çilingir Taner Akçam Tarhan Erdem Tayfun İşçi Tuma Çelik TürkanBalaban Ufuk Uras Yalçın Ergündoğan Yasemin Çongar Yasin Yetişgen Yavuz Baydar Yılmaz Demir Yusuf Haddaoğlu Yücel Sayman Zeynep Tanbay, ...

* Bu yazı Bağımsız Gazetecilik Platformu, P24'te yayımlanmıştır