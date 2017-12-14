Nurten öğretmen, 1 milyon dolar ödülü alırsa mağdur çocuklar için kullanacak

Yaprak KOÇER-Hakan AKGÜN/AYVACIK(Samsun), (DHA) - SAMSUN\'un Ayvacık ilçesindeki Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş’un (33) uluslararası bir vakıf tarafından \'en iyi 50 öğretmen\' arasına seçilmesinin ardından tüm Türkiye’den tebrik telefonları ve mesajları aldı. Bu başarıyı elde ettiği için çok gururlu olduğunu belirten Akkuş, en iyi öğretmen seçilmesi halinde alacağı 1 milyon dolarlık ödülü, başta Filistin, Suriye’deki savaş mağduru çocuklar olmak üzere dünyadaki tüm mağdur ve ihtiyaç sahibi çocuklar için kullanacağını söyledi.

Samsun 22 bin nüfuslu Ayvacık ilçesinde bulunan Ayvacık Anaokulu Müdürü olan 11 yıllık öğretmen Nurten Akkuş, yaptığı projeler ve çalışmalar ile Türkiye\'de çeşitli sivil toplum kuruluşlarından ödüller kazanırken, son olarak yaptığı başvuru sonucunda uluslararası bir başarı elde etti. Akkuş, Hint asıllı işadamı Sunny Varkey’in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton’ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) tarafından düzenlenen \'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi\'nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği \'En iyi 50 öğretmen\' arasında yer aldı. İlk 50 öğretmen arasında yer almayı başaran ikinci Türk öğretmen olan Akkuş, bu haberin kamuoyunda duyulmasının ardından tüm Türkiye’den birçok kişi, kurum ve kuruluştan tebrik telefonları ve mesajları aldığını söyledi. Bu başarıyı elde ettiği için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Akkuş, “Ülkeme bu gurur yaşattığım için çok mutluyum. Bir Türk öğretmeni olarak, Türk öğretmenin gücünü adını tüm dünyaya duyurmak, çalışmalarımızı tüm dünyaya duyurmak benim için onur verici bir durum. Ben ilçemizde okul projelerimizin yanında uzanabildiğim tüm hayatlara dokunmaya bir şeyler yapmaya çalıştım. Onlar için fark oluşturmaya özen gösterdim. İnsanların hayatlarında fark oluşturdukça daha büyük çalışmalara imza atmaya başladık. Daha büyük bir kitleye ulaştık. Hem buradaki çocuklarımıza hem ilçemizdeki diğer insanların hayatlarına dokunmak bana böyle bir getiride bulundu” dedi.

ÖDÜLÜ KAZANIRSA DÜNYADAKİ MAĞDUR ÇOCUKLARA KULLANACAK

Bir öğretmen için 1 milyon dolar değil, dünyanın bütün servetini verseler öğretmenliğin o sevgisi doyumu kadar etmeyeceğini belirten öğretmen Nurten Akkuş, \" Bu yarışmaya başvururken bu ödülü hiç düşünmedim ben Türk öğretmenini başarısını tüm dünyaya duyurmak istedim. Bu benim için paradan çok daha büyük bir haz. Eğer bu ödülü kazanırsam Filistin’de, Suriye’de bir çok çocuk savaş mağduru, aç kimsesiz ve ihtiyaç sahibi durumda. Bırakın okula gitmeyi yaşam savaşı veriyorlar. Ben bu mağduriyetlerin giderilmesi için ne kadar çok çocuğun hayatına dokunabilirsem yardımcı olabilirsem o kadar çok mutlu olacağım. Bu parayı da dünyada mağdur olan tüm çocukların yaşamları için harcamayı düşünüyorum” dedi.

FARKLI KURUM VE KİŞİLERDEN ÇOK SAYIDA TEBRİK MESAJI GELDİ

Bu başarının tek bir öğretmenin değil tüm Türkiye’nin başarısı olduğunu söyleyerek “Dünden bu yana telefonum susmadı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden kişi kurum ve kuruluşlar tebrik için arıyorlar mesaj gönderiyorlar. Çok mutluyum. Dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına girdim inşallah önce ilk 10\'a girmeyi ardından da en iyi öğretmen olarak seçilmeyi istiyorum. Mart ayında sonuçlanacak ve ödül sahibini bulacak” diye konuştu.

\'BABA BANA MASAL ANLAT\' PROJESİ

Samsunlu ve bekar olan Ayvacık Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş, 2009\'da başlattığı \'Baba bana bir masal anlat\' projesi ile görev yaptığı anaokulunun öğrencilerinin babaları haftanın belirli günlerinde okula gelerek çocuklarının bulunduğu sınıflarda masal anlatmaya başladı. Ayrıca Akkuş’un yürüttüğü ‘Oyuncak kumbarası’ projesi ile köylerdeki anaokulları için oyuncak toplandı. Akkuş, bu çalışmaları ile birçok ödül kazandı.

DİLEK ÖĞRETMEN İLKTİ

Samsun\'un Çarşamba ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kumköy İlkokulu\'nun \'müdür yetkili\' sınıf öğretmeni Dilek Livaneli, aynı vakıf tarafından 2014 yılında dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında gösterilerek bu başarıyı elde eden ilk Türk öğretmen olmuştu.

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