Nursuna Memecan: Biz ailece göbek atarız

T24 - Sabah gazetesi ve ATV kanalında karikatürleri yayımlanan Salih Memecan, geçtiğimiz günlerde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu dansöz kıyafetiyle çizmesi tepki aldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Ödülü törenini izlemek için İngiltere'de bulunan Habertürk gazetesi yazarı Amberin Zaman, Salih Memecan'ın eşi Nursuna Memecan tartışmalı karikatür hakkında "Biz ailece göbek atmayı çok severiz. Dansözlere karşı en ufak önyargımız yok" sözlerini aktardı. Amberin Zaman'ın Habertürk'te yayımlanan haberi şöyle:



Oxford Üniversitesi'ndeki gezinin belki de en ilginç diyaloglarından birini AK Parti Milletvekili Nursuna Memecan ile yaşıyorum.

Geçtiğimiz günlerde eşi Salih Memecan'ın Kılıçdaroğlu'nu dansöz olarak tasvir eden karikatürüyle ilgili yorumuna takılmış. Özetle, "Alınacak birileri varsa onlar da dansözler olmalı, zira meslekleri aşağılanıyor" babında bir şeyler yamıştım köşemde.

Nursuna Memecan, "Yanlış bir yorum bu, bizim dansözlere karşı en ufak bir önyargımız yok. Aksine ailecek sürekli göbek atıyoruz. Göbek atmaya bayılıyoruz" dedi.



