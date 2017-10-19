Nurşah Usta, Avrupa'da ikinci

Milli sporcu Nurşah Usta, İtalya'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'nda 100 metre koşusunda ikinci oldu.

Bağcılar Belediyesi Engelli Atletizm Takımı sporcusu olan ve şampiyonada 100, 200 ve 400 metrelerde yarışan Nurşah Usta, 100 metre koşusunda Avrupa ikincisi oldu. Usta, daha önce Brezilya'da düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda da Türkiye'yi temsil etmişti.

Tokyo'ya hazırlanıyor

Sözcü'de yer alan habere göre İtalya´dan dönen Nurşah Usta ve Ömer Cantay´ı makamında ağırlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı başarılı sporcuları tebrik etti. Çağırıcı, “Bağcılar´ın adını en iyi şekilde temsil ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Siz başardıkça biz gururlanıyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Nurşah Usta da, ”Şimdi 2020 Tokyo Olimpiyatları Paralimpik Oyunlarına hazırlanıyorum. İnşallah oradan madalya ile döneceğim. Bize desteğinizden dolayı size teşekkür ederim” diye konuştu.