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Dünya

Nürnberg’de Atatürk film festivali başladı

Taner Tüzün / Nürnberg, 30 Ekim (DHA) - Nürnberg Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu himayesinde düzenlenen "Atatürk Film festivali" başladı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilk film gösterildi

30 Ekim 2017 12:49

Taner Tüzün / Nürnberg, 30 Ekim (DHA) - Nürnberg Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu himayesinde düzenlenen \"Atatürk Film festivali\" başladı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilk film gösterildi.
Kurtuluş adlı filmi çok sayıda vatandaşımız izlerken, Konsolos Gürol Baş, Almanya çapında ilk kez düzenlenen Atatürk  Film festivali nedeniyle gurur duyduklarını söyledi.
Gürol Baş, konsolosluk himayesinde düzenlenen festivale bütün vatandaşlarımızı beklediğini ifade etti. Sinema sahibi Bülent Terzioğlu ’da, filmleri herkesin ücretsiz olarak izleyebileceğini söyledi.
Atatürk köşesi düzenlendi
Sinemanın fuayesine Atatürk köşesi yapıldı. Sinemanın dışında büyük bir afişle festivalin duyurusu yapıldı. İlk film olarak “Kurtuluş“ adlı film gösterildi. Bir sonraki film 10 Kasım’da gösterilecek.

Görüntü dökümü 
- Atatürk köşesi
- Gürol Baş konuşuyor
- Bülent Terzioğlu konuşuyor
- Sinemanın dış görünüşü
- İç kısım
- Film izleniyor
- Kurtuluş filminden bir parça

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