Nürnberg'de araçlı saldırı



Nürnberg'de dün akşam meydana gelen olayın ardından çalışmalara başlayan polis, olay yerinden kaçmayı başaran 42 yaşındaki sürücüyü yakalamayı başardı.

Görgü tanıkları, aracın kafeterya yakınlarında hızlandığını söyledi.

Yaralılar ile sürücünün birbirlerini daha önceden tanıdıkları, siyasi bir motifin söz konusu olmadığı belirtildi. Olayda yaralanan 37 yaşındaki kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

Gözaltına alınan sürücü hakkında kasten ölüme sebebiyet vermekten dava açılacağı kaydedildi.