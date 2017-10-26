“Nuriye ve Semih’in başvuruları, OHAL Komisyonu için bir fırsat”

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ve HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, dün açlık grevindeki öğretmen Semih Özakça ile açlık grevindeki eşi Esra Özakça’yı ziyaret etti. Ziyaretten sonra yaptıkları yazılı açıklamada, "OHAL Komisyonu objektif olduğunu göstermek istiyorsa, bu konudaki ağır ve yaygın şüpheleri bir nebze dağıtmak istiyorsa, Nuriye ve Semih’in başvuruları önünde bir fırsat olarak duruyor" dediler.

İşlerine iade talebiyle 232 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen halen Numune Hastanesi mahkum koğuşunda tutuluyor, öğretmen Semih Özakça 20 Ekim’de tahliye edildi. Özakça’nın eşi Esra Özakça da 157 gündür açlık grevinde.

“Talepleri sade, açık: İşlerine geri dönmek”

Kerestecioğlu ve Sancar ortak açıklaması şöyle:

“Açlık grevindeki eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın durumları giderek kritikleşiyor. Durum acil. Geçen her günün ne kadar hayati sonuçlar doğurabileceğini görmek için hekim ya da uzman olmaya gerek yok.

“Hükümete çağrımızdır: Bu güzel gülüşlü emekçileri daha fazla yıpratmadan işlerine iade etmeniz gerekir. Aksi durumun hem siyasi hem insani vebali çok ağırdır. Bu insanların talepleri sadedir, açıktır: İşlerine geri dönmek.

“İnsanları işlerinden atarken bu kadar kolay Kanun Hükmünde Kararnameler çıkaran hükümet, işe geri alımlarda ayak diriyor.

“OHAL Komisyonu objektif olduğunu göstermek istiyorsa, bu konudaki ağır ve yaygın şüpheleri bir nebze dağıtmak istiyorsa, Nuriye ve Semih’in başvuruları önünde bir fırsat olarak duruyor.

“Komisyon, bugüne kadarki tüm spekülasyonları, algı yönetme çabalarını, karalama kampanyalarını, hukuksuzlukları bir kenara iterek, hukuka uygun bir karar vermeli.”

Gülmen ve Özakça’nın OHAL Komisyonu başvurusuna halen yanıt gelmedi. Komisyonu bugüne dek hiçbir başvuruyla ilgili de karar vermedi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, OHAL kapsamında çıkarılan 23 Ocak 2017 tarihli (KHK) ile kuruldu. Komisyonun başkanı Selahaddin Menteş, 4 Ekim itibarıyla komisyona 101 bin 304 başvuru yapıldığını açıkladı. Dosyaları incelemek üzere raportörlere gönderdiklerini belirten Menteş’e göre ilk sonuçlar Kasım 2017’de alınacak. (AS)