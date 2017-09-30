Gündem
Nuriye ve Semih’in avukatı Ahmet Mandacı tutuklandı
Mandacı, dün gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılmıştı
Halkın Hukuk Bürosu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Avukat Ahmet Mandacı dün ( 29 eYLÜL 2017) gece gözaltına alındıktan sonra servbest bırakılmasının ardından savcılık talebiyle tekrar gözaltına alındı.
Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Avukat Ahmet Mandacı savcının serbest bırakılmasına yaptığı itiraz sonrasında tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı.
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-09-30T16:24:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/nuriye-ve-semihin-avukati-ahmet-mandaci-tutuklandi,453473","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/nuriye-ve-semihin-avukati-ahmet-mandaci-tutuklandi,453473"}]