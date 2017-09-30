T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nuriye ve Semih’in avukatı Ahmet Mandacı tutuklandı

Mandacı, dün gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılmıştı

30 Eylül 2017 16:24

Halkın Hukuk Bürosu’nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Avukat Ahmet Mandacı dün ( 29 eYLÜL 2017) gece gözaltına alındıktan sonra servbest bırakılmasının ardından savcılık talebiyle tekrar gözaltına alındı. 

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Avukat Ahmet Mandacı savcının serbest bırakılmasına yaptığı itiraz sonrasında tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı.

ETİKETLER

Nuriye GülmenSemih Özakçaaçlık grevigözaltıAhmet MandacıhabersavcılıktalepitirazHalkın Hukuk Bürosu
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2017-09-30T16:24:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/nuriye-ve-semihin-avukati-ahmet-mandaci-tutuklandi,453473","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/nuriye-ve-semihin-avukati-ahmet-mandaci-tutuklandi,453473"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24