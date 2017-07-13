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Nuriye ve Semih'e destek verenlere ev hapsi cezası

“Adli kontrol şartı ile” serbest kalanlar savcılığın itirazı üzerine ev hapsi ile cezalandırıldı

13 Temmuz 2017 13:21

Cezaevinde tutuklu bulunan ve açlık grevinin 127’nci gününde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya  Yüksel Caddesi'nde destek için eylem yapanlara ev hapsi cezası verildi.  

BirGün Gazetesi'nden Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra işlerine geri dönmek için 176 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın tutuklanmasının ardından destek olmak için Yüksel Caddesi'nde eylem yapan yurttaşlar açlık grevindeki Esra Özakça ile Nazife Onay, Nazan Bozkurt, Acun Karadağ ve Erdoğan Canpolat'a “ev hapsi” cezası verildi.

Aynı ceza verilmişti

“Açlığa ses vermek için” İzmir’den Ankara’ya, Gülmen ve Özakça’nın fotoğraflarıyla yürüyen 10 Ekim ailelerinden Adem Kızılçay’ın ev hapsi cezasına çarptırılmasının ardından Yüksel Direnişçilerine de aynı ceza verildi.

Savcı “Adli kontrol”e itiraz etti

15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek veren beş kişi “eve kapatılacak.” 6 Temmuz Perşembe günü ev baskınları sonrasında gözaltına alınan ve “Adli kontrol şartı ile” serbest kalan direnişçiler, savcılığın itirazı üzerine ev hapsi ile cezalandırıldı. Elektronik kelepçe ile izlenecek beş kişi, aldıkları ev hapsi için önümüzdeki haftaya kadar bir adres bildiriminde bulunacak. Adres bildiriminin yapılmasının ardından Yüksel direnişçileri evde bulunmak zorunda olacak.

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