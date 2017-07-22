Nuriye ve Semih'e destek için Ankara'ya gitmek isteyenlere polis engeli

KHK ile ihraç edilen ve mesleğe iade edilene kadar açlık grevine giren eğitimler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 135 günü geride bıraktı. Sağlık durumları kritik noktaya gelen Nuriye ve Semih'in durumuna dikkati çekmek için İstanbul'dan Ankara'ya gitmek isteyen hukukçu ve insan hakları savunucularının araçları polisler tarafından bağlandı.

DİHABER'de yer alan habere göre, Ankara'ya gitmek için Kadıköy’de bulunan Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı yanında bir araya gelen hukukçular ve hak savunucuları, polisler tarafından ablukaya alındı. Polisler, İstanbul İl İdaresi kararı ile hukukçular ve hak savunucularına ait, 7 aracı bağladı.

Polislerin etraflarını sarması üzerine, hak savunucuları ve hukukçular oturma eylemi başlattı. Polisler ise sık sık, “Açıklamanızı yapın ve dağılın. Beklemeye devam ederseniz müdahale ederiz” şeklinde uyarıda bulunuyor.