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Spor

"Nuriye ve Semih yaşasın" pankartına 6 gözaltı daha

17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

16 Ağustos 2017 14:18

Beşiktaş ile Konyaspor arasında Samsun'da oynanan Süper Kupa maçında açılan "Nuriye-Semih yaşasın" pankartı nedeniyle gözaltına alınan 11 kişinin ardından 6 kişi daha gözaltına alındı.

Beşiktaş-Konyaspor maçında açılan "Nuriye-Semih yaşasın" pankartı sebebiyle Beşiktaş'ın Beleştepe taraftar grubuna dönük operasyonlar yapılmış, 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılması sonrası taraftarlardan Volkan Çalışkan tutuklanmıştı.

Beleştepe taraftar grubunun sosyal medya hesaplarından sabah 6.30 itibarıyla 6 üyelerinin daha Ankara'da gözaltına alındığını duyurarak  "Bu arkadaşlarımız sadece 'insanlar yaşasın' dedikleri için hedef gösterildiler... yaşamı savunmak suç değildir..." açıklaması yapıldı.

Eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, KHK ile atıldıkları işlerine geri dönebilmek için 161 gündür tutuklu halde açlık grevinde.

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