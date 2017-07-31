Nuriye ve Semih için toplananlara 'biber gazlı' polis müdahalesi

KHK ile ihraç edilmelerinin ardından “İşimi geri istiyorum” talebiyle Ankara Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı'nın önünde eylem başlatan ve şuanda Sincan Cezaevi'nde yatan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça açlık grevinin 145'inci gününde. Nuriye ve Semih ile dayanışmak için Sincan Cezaevi önüne gidenlere polis biber gazı ile müdahale etti.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve Öğretmen Semih Özakça’nın gece saatlerinde zorla hastaneye götürülmeleri ve hastaneye götürülmeleri sırasında Özakça’nın darp edildiği iddiası tepki çekti. Nuriye ve Semih ile dayanışmak için Sincan Cezaevi’ne giden kitleye polis biber gazı ile müdahale etti.



Gülmen ve Özakça’ya yapılanlar kamuoyuna yansıdı

Gülmen ve Özakça ile ilgili Halkın Hukuk Bürosu açıklama yaparak, 28 Temmuz gecesi Sincan İnfaz Kampüsü Hastanesine nakledildiklerini duyurdu.

Darp iddiası

Avukatları, Gülmen ve Özakça ile yaptıkları görüşmede tuttukları tutanakta Özakça’nın zorla götürülmesi sırasında darp edildiğini duyurdu. Tutanakta, “Refakatçileri yanıltılarak hücreden çıkartıldıktan sonra tek başlarına bırakılarak nakle zorlanmışlardır. Özakça'nın refakatçisi durumu fark ettiğinde müdahale etmek istemiş ve bir grup infaz personeli tarafından toplu olarak darp edilmiştir. Özakça, hücrede ve sedyede darp edilmiş, sedyeye kayışla sabitlenmiş ve yüzüstü durumda hasta nakil aracına bindirilmiştir. Vücudunda bu saldırı nedeniyle çizik, yırtık ve ekimozlar oluşmuştur.

Her ikisi de ayrı ayrı, banyo tuvalet hariç yaklaşık 4X5 büyüklüğünde, havalandırma bahçesi bulunmayan, pencereleri tel ve mazgallı hastane odalarında ayrı ayrı tutulmaktadır ve yalnızdırlar. Sağlık durumları ve kurul raporu tespitine rağmen yaklaşık 24 saattir yanlarında refakatçileri bulunmamaktadır. Tıbbi müdahaleyi reddettiklerini ve açlık grevine devam ettiklerini beyan etmişler ve bu durum tutanak altına alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

Dayanışma eylemine polis müdahalesi

Halkın Hukuk Bürosu’ndan yapılan bilgilendirmenin ardından sosyal medya üzerinde, “Nuriye ve Semih ile dayanışmak için Sincan Cezaevine” eylemine çağrı yapıldı. Gülmen ve Özakça’nın gece yarısı hastaneye götürülmesi ve Özakça’nın darp edilmesi Sincan Cezaevi önünde protesto edilmek istendi. Gülmen ve Özakça ile dayanışmak için Sincan Cezaevi önüne gidildi. Kitleyi çevik kuvvet polisleri karşıladı ve biber gazı ile saldırdı.

İsrail polisi bile yapmaz

OHAL kararnamesi ile ihraç edilen Akademisyen Nuriye Gülmen ile Öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevlerinin 144. gününde Yüksel Caddesi'nde "İşimizi geri istiyoruz" eylemine yine polis saldırdı.

"İsrail polisi bile bunları yapmaz"

İnsan Hakları Anıtı'nı yine abluka altına alan polis, burada açıklama yapmak isteyen ykamu emekçilerine izin vermedi. TOMA ve polis kalkanları önünde "Nuriye ve Semih'in açlık grevi 144'üncü gününde" yazılı pankartı açan kamu emekçilerine polis saldırdı. Pankartı yırtan polis, kamu emekçilerini iterek Konur Sokak'ın sonuna kadar uzaklaştırdı.



Kamu emekçileri polisin saldırısına tepki göstererek, "İsrail polisi bile bunların yaptığını yapmaz. Sabah akşam 'Katil İsrail polisi' diyenler, burada bize daha kötüsünü yapıyor" dedi.