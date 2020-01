Nuriye Gülmen'in doktoru: Durumu kritik, her an her şey olabilir

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işinden ihraç edilen, ardından "İşimi geri istiyorum" talebiyle açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen'i tahliye edildikten sonra muayene eden doktor Benan Koyuncu, "Durumu kritik, her an her şey olabilir" dedi.

Sol'da yer alan habere göre Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Doktor Benan Koyuncu, tutuklandıktan 193 gün sonra altıncı duruşmada tahliye edilen Nuriye Gülmen'i muayene etti. 34 kiloya düşen Gülmen'in sağlık durumunun kritik olduğunu belirtek doktor Koyuncu şunları kaydetti:

“Açlık grevinin 269. gününde ciddi bir kilo kaybı var. Nasıl zarar olduğu ve ne kadarı kalıcı olur onu şu an bilemiyoruz. Kritik bir durumda. Her an her şey olabilir. Her geçen gün onun aleyhine işliyor. Ama ailesinin, dostlarının, sevdiklerinin arasında olması ve dışarıda olması ona iyi gelmiş.”