Nuriye Gülmen'e, 'Ali İsmail'den dava, 'FETÖ'den soruşturma

Olağanüstü Hal kapsamında (OHAL) çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile işinden atıldıktan sonra Ankara Yüksel Caddesi'nde "İşimi geri istiyorum" talebiyle açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen'e, Gezi Parkı eylemleri sırasında polis tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz için düzenlenen eylemlere katıldığı için dava, 'FETÖ üyeliği gerekçesiyle de soruşturma açıldığı öğrenildi

Diken'de yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, KHK ile ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için 259 gündür açlık grevi yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında örgüt üyeliğinden açılan dava bulunuyor.

Hürriyet’ten Mesut Hasan Benli’nin haberine göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2 Haziran 2017’de, Gülmen dâhil 5 sanığa, Gezi eylemleri sırasında polis tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz ile ilgili Eskişehir’de yapılan basın açıklaması ve etkinliklere katıldıkları gerekçesiyle örgüt propagandası yapmak suçundan dava açtı.

Eskişehir Başsavcılığı hazırladığı bu iddianameden 5 ay sonra aynı eylemleri gerekçe göstererek, bu sefer Gülmen hakkında 17 Ekim 2017 tarihinde örgüt üyeliği suçlamasıyla ikinci bir iddianame hazırladı. İddianamenin son satırında, “Nuriye Gülmen hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verilmiştir” ifadeleri yazıldı.

Delil olan eylemler

İddianamede, dövülerek öldürüldüğü Yargıtay kararıyla sabit olan Ali İsmail Korkmaz için kullanılan “Gezi eylemlerinde yaralandığı iddia edilen” ifadesi dikkat çekti. Gülmen hakkında delil olarak gösterilen bazı eylemler şöyle:

24 Ağustos 2013 tarihinde Eskişehir’de yapılan “Gezi direnişçilerini değil Ali İsmail Korkmaz’ın katillerini tutuklayın” pankartı altında yapılan eylem.

20 Kasım 2013’te Eskişehir’de İsmet İnönü Caddesi’nde, Ali İsmail Korkmaz’ın ölümünü konu edinen tiyatro gösterisi.

1 Şubat 2014’te Korkmaz’ın ölümüne ilişkin Kayseri’de görülen dava için bildiri dağıtma, duyuru yapma.

28 Ekim 2013’te, Gezi eylemleri sırasında öldürülen Ethem Sarısülük’e ilişkin davanın duruşmasına katılmak için Eskişehir’den Ankara’ya gelmesi.

10 Eylül 2013’te Gezi eylemleri sırasında Hatay’da hayatını kaybeden Ahmet Atakan için Eskişehir’de yapılan eylem.