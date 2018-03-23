Nuriye Gülmen'den Yüksel Caddesi'nde başlattığı eylemin 500. gününde çağrı: Mimarlar Odası önünde toplanıyoruz

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Nuriye Gülmen "Yüksel Direnişinin 500. günü 23 Mart’ta, saat 18:00’de Mimarlar Odası önünde toplanıyoruz. Yüksel Marşını, 'Umudun Kavgası'nı söylüyoruz. Ayağında diken yarası olmayan sinesine gül kokusu süremez, biliriz. O yüzden 500. gününde yine Yüksel’deyiz" dedi.

OHAL ile birlikte işinden olan Semih Özakça iki hafta sonra Gülmen’in yanında ikinci bir ses oldu. Sosyolog Veli Saçılık, ihraç edildiğini öğrenmesiyle birlikte eğitimcilerin eylemine katıldı. Ankara’da okulunun önünde yapmaya çalıştığı basın açıklamasını İnsan Hakları Anıtı önüne taşıyan Acun Karadağ’ın eyleme katılmasıyla birlikte Yüksel Caddesi, “İşimizi geri istiyoruz” eyleminin sembol yeri haline geldi. Gülmen ve Özakça, evlerine yapılan polis baskını ile başlattıkları açlık grevinin 76. gününde tutuklandı.

Yüksel Caddesi abluka altına alındı. Anıtın çevresi aradan geçen 315 güne karşı ablukada kalmaya devam etti. Haklarında açılan davanın 6. duruşmasında hiçbir duruşmaya getirilmeyip savunma imkanı verilmeyen Nuriye Gülmen, 6 yıl 3 ay hapis cezası verilerek tahliye edildi. 5 ay tutuklu kalan Semih Özakça ile Acun Karadağ beraat etti. Eğitimcilerin açlık grevi, OHAL İnceleme Komisyonu’nun iş taleplerini reddetmesine kadar devam etti.

9 Kasım 2016’da başlayan “işimi geri istiyorum” eylemi 500 günü geride bıraktı.