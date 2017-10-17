Nuriye Gülmen'den mahkeme heyetine: Bu şartlarda savunma yapmayacağım, beni tahliye edin!

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 222 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen'in ifadesini almak için Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Mahkum koğuşunda tutulan Gülmen, tutulduğu olumsuz koşulları sıralayarak "Bu şartlarda savunma yapmayacağım. Beni tahliye edin. Gelip mahkemede neden açlık grevi yaptığımı anlatayım" dedi.

Alican Uludağ’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, öğretmen Semih Özakça ile birlikte 222 gündür açlık grevi yapan, bu nedenle tutuklanan Nuriye Gülmen'in yargılandığı davanın 3. duruşması 20 Ekim Cuma günü görülecek. Ancak Numune Hastanesi, mahkemeye gönderdiği yazıda Gülmen'in sağlık ekipmanları dahi kurulsa duruşmaya getirilmesinin hayati risk yaratacağı yönünde rapor gönderdi. Bunun üzerine mahkeme, geçen duruşmadaki ara kararını uygulayarak Numune Hastanesi'ne keşif kararı aldı.

Mahkeme heyeti, duruşma savcısı ile birlikte Gülmenin savunmasını almak için tutulduğu mahkum koğuşuna gitti. Savunma için açılan özel duruşmaya, Gülmen'in avukatları Murat Yılmaz, Betül Vangölü Koçağaçlı ile Ankara Barosu Genel Sekreteri Aşkın Demir katıldı.

Mahkum koğuşunun yeri küçük olması nedeniyle Gülmen sedye ile daha geniş bir odaya alındı. Burada bir saat boyunca kaldığı olumsuz koşulları anlatan Gülmen, "Burada güneş ışığı görmeden, havalandırmaya çıkamadan kalıyorum. 24 saat ışık olduğu için gece mi gündüz mü olduğunu saate bakarak anlayabiliyorum" dedi. Neden savunma yapmak istemediğini belirten Gülmen, şunları kaydetti:

"Savunmamı, sabahlara kadar uyumadan hazırlamıştım. Ancak avukatlarım tutuklandığı için ilk duruşmaya keyfi olarak getirilmedim. İkinci duruşmadan iki gün önce de yoğun bakıma kaçırıldım. Ben savunma yapmaktan kaçınmıyorum. Savunmanın, aleniyet ilkesine, savunma hakkıma uyularak mahkemede alınmasını istiyorum. Bu koşullarda savunma yapmayacağım. Savunmamı halkların duymasını, annemin duymasını, KHK ile ihraç edilen yüzlerce insanın duymasını istiyorum. Beni buradan getirmeyecekler, siz tahliye edin. Ben gelip sözümü söyleyeyim."

1,5 saatlik görüşme, mahkeme tarafından kamera ile kayıt altına alındı.

Gülmen'in tahliye talebi, 20 Ekim Cuma günü Sincan Cezaevi içinde yapılacak duruşmada karara bağlanacak.