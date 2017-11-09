Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın avukatı Selçuk Kozağaçlı, gözaltına alındı

KHK ile kapatılan ÇHD'nin genel başkanı olan avukat Selçuk Kozağaçlı, İstanbul'da gözaltına alındı.

Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından da olan Kozağaçlı'nın İstanbul'daki Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Kozağaçlı ile beraber Avukat Onur Karasu’nun da gözaltına alındığı iddia ediliyor.

Kozağaçlı, 244 günü geride bırakan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın avukatlığını yapıyor.

Özakça ve Gülmen’in davasına müdahil olan diğer avukatlar da geçen günde gözaltına alınıp tutuklanmışlardı.

Semih Özakça: Hukuk tanrısı Mithra'nın kemikleri sızlamasın



Geçtiğimiz günlerde tahliye edilen açlık grevindeki öğretmen Semih Özakça avukatının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Twitter hesabı üzerinden, "Duruşmamız öncesi 16 avukatımız tutuklandı, Suruç davası öncesi Suruç' un avukatları tutuklandı. Soma'nın avukatları gözaltına alındı. Hukuk tanrısı Mithra'nın kemikleri sızlamasın." paylaşımında bulundu.