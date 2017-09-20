Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın avukatı: Duruşmanın ertelenmesi ölümcül bir karar!

KHK ile işlerinden ihraç edildikten sonra, Ankara Yüksel Caddesi'nde "İşimi geri istiyorum" talebiyle açlık grevine başlayan eğitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, açlık grevinde 165 günü geride bıraktı. Gülmen ve Özakça'nın avukatı Murat Yılmaz, 14 Eylül'de görülen duruşmanın bilerek ertelendiğini ifade ederek, onlar için 15 günün çok önemli olduğunu belirtti. Yılmaz, sağlık durumu ciddileşen iki eğitimci için saniyelerin bile hayati olduğunu vurguladı.

Yüksel Caddesi’nde dün (19 Eylül 2017) bir araya gelen eylemciler de, Gülmen ve Özakça’nın duruşmasının 28 Eylül’de Sincan’da görülmesi kararına tepki göstererek, ‘Nuriye ve Semih’e ulaşmamızı engelleyemeyecekler’ dedi.

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İhraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevleri, 'zorla tutuldukları' Sincan Cezaevi Kampüs Hastanesi’nde 196'ıncı gününe girdi. Direnişçilere destek amacıyla açlık grevine başlayan Esra Özakça’nın eylemi 121’inci gününde sürüyor. Kamu emekçilerinin Yüksel Caddesi’nde sürdürdüğü “İşimizi geri istiyoruz” eylemi ise 316’ıncı gününde devam ediyor.

Dün (19 Eylül 2017) Yüksel Caddesi’nde etrafı polis bariyerleri ile kapatılan İnsan Hakları Anıtı önünde açıklama yapmak isteyenler Konur Sokak’ta bir araya geldi. Sokak girişini kalkanlarla kapatan polis, grubun geçişine izin vermedi. Bunun üzerine Konur Sokak ile Yüksel Caddesi’nin kesiştiği yerde polis kalkanları önünde açıklama yapmak isteyen grup, “Nuriye ve Semih’in açlık grevi eylemi 196'ıncı gününde Nuriye ve Semih işe geri alınsın” ile “Halkın avukatları onurumuzdur. Nuriye ve Semih’in avukatları serbest bırakılsın”, “Nazife Onay serbest bırakılsın” pankartları açtı. Eylem sırasında sık sık “Nuriye, Semih işe geri alınsın”, “Yaşasın açlık grevi direnişimiz” ile “Halkız, haklıyız kazanacağız” sloganları atıldı.

"Nuriye ve Semih yalnız değildir"

Kamu emekçileri, slogan attığı sırada polis müdahalesine maruz kaldı. Açılan pankartı yırtan polis, eylemcileri Konur Sokak’ın sonuna kadar uzaklaştırdı. Polisin müdahalesine tepki gösteren eylemciler, “Nuriye ve Semih’in mahkemesini Sincan’da yapma kararı aldılar; ancak Nuriye ve Semih’e ulaşmamızı engelleyemeyecekler. Nuriye ve Semih yalnız değildir” diyerek tepki gösterdi.

Gülmen ve Özakça'nın avukatı Murat Yılmaz, 14 Eylül'de görülen duruşmanın bilerek ertelendiğini ifade ederek, onlar için 15 günün çok önemli olduğunu belirtti. Yılmaz, sağlık durumu ciddileşen iki eğitimci için saniyelerin bile hayati olduğunu vurguladı.

Eşi Semih Özakça tutuklandıktan sonra açlık grevine başlayan Esra Öakça'nın açlık grevi 122'inci gününde. Özakça, "Gündüz çok yorgun oluyorum. Ağzımın içi tamamen yara ve bu dasıvı almamı engelliyor" dedi.