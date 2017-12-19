Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevi 259'uncu gününde: Durumları gittikçe kötüleşiyor!

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde kararnameler (KHK) ile işlerinden atılan ve ardından "İşimizi geri istiyoruz" diyerek açlık grevine başlayan ve 285 günü geride bırakan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın durumunun günden güne kötüleştiği aktarıldı. Özakça ve Gülmen için kurulan "Nuriye ve Semih İçin Dayanışma Grubu" OHAL Komisyonu'nu görevini yapmaya çağırdı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Nuriye ve Semih İçin Dayanışma Grubu CHP milletvekillerinin de desteği ile Ankara Mimarlar Odası’nda 285 gündür açlık grevinde olan Gülmen ve Özakça’nın aileleri bir araya geldi.

Özakça’nın annesi Sultan Özakça, “Semih’in uyku düzeni kalmadı, ayaklarında ciddi ağrılar var, sürekli baş ağrısı çekiyor. Bu kadar işkence neden? Ekim ayından bu yana OHAL komisyonu kararını bekliyoruz. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ‘bu hafta olmazsa önümüzdeki hafta komisyon bir karara bağlanır’ demişti. Aralığın sonuna geldik ama hâlâ bir açıklama yok, çocuklarımız göz göre göre ölüme gidiyor. Ağrıları bize bir işkence artık” dedi.

Çocuklarının onuru için ekmeği için mücade ettiğini belirten Özakça, “Derhal komisyonsa komisyon, KHK ise KHK, bu çocukların işini geri almasını istiyoruz, ama iktidar o kadar inatçı ki, bir bakan çocuğu olması mı gerekiyor işe geri alınmaları için? Ekimden beri komisyon diye oyaladılar bizi, biz aileler olarak artık tükendik. Tek isteğimiz var, komisyonun derhal çalışmaya başlaması ve çocuklarımıza işlerini geri vermesi” diye konuştu.

"Sağlıkları çok kötü"

Veli Saçılık da“Bu komisyon bir yıldır AİHM’yi kandırmak ve Türkiye’de insanları kandırmak, oyalamak için üretildi. Nuriye ve Semih’in sağlık durumları çok kötü, daha düne kadar Türkiye’yi beraber yönettiğiniz kişilerle kavganız yüzünden bizi ihraç ettiniz. Filistinliler ne kadar haklıysa biz de o kadar haklıyız” diye konuştu.

CHP Milletvekili Ali Şeker, OHAL komisyonu için "hukukun önüne çekilmiş bir set" tabirini kullanarak, “OHAL komisyonu artık bir karar alsın ve ölümün, sakatlığın sınırına gelen Nuriye ve Semih hayata dönsün” diye seslendi.

"Sarayın işkencesi"

CHP milletvekili Orhan Sarıbal, “Saray, bu insanlara işkence çektiriyor. Saray kendi gücünü zamanında FETÖ için kullanmadı. Ama demokrat, aydın ve solcu ne kadar insan varsa hepsini işinden etti” dedi. Şair ve yazar Ahmet Telli de, Özakça’nın eşi Esra Özakça ile yaşadığı ufak bir anıyı paylaştı. Telli, “Esra’ya bir demet çiçek vermek istemiştim ama polis, bir kartal gibi kolumdan yakaladı, bunu bile hazmedemeyen bir anlayış. Şiddetin boyutlarının nerelere kadar çıkabileceğini gösteriyor” diye konuştu.

Hocası Özakça'yı ziyaret etti

Sinop Üniversitesi’nden Yüksel Caddesi’ndeki eylemlere destek ve “6 yaşındaki kız çocuklar evlenebilir” diyen Nurettin Yıldız’ı protesto etme gerekçesiyle açığa alınan Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İrfan Mukul, açlık grevindeki öğrencisi Semih Özakça ve Esra Özakça’yı ziyaret etti. Mukul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Bin defa değil yüz bin defa da olsa ziyaretlerine giderim demiştim. Bu defa Yüksel’de değil evlerindeydim” dedi.