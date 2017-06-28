Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın açlık grevi 112'nci gününde

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın açlık grevleri 112'inci gününe girdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "terör örgütüne üye olduklarını" iddia ettiği iki eğitimci, 35 gündür “olası toplumsal eylemlere neden olmak” suçlamasıyla tutuklu bulunmalarına karşın açlık grevine devam ediyor.

111 akademisyen, gazeteci ve sanatçı tarafından imzalanan çağrı metninde, “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, OHAL Kararnamesi ile işten atılan 5 bin akademisyen, 50 bin öğretmen ve 150 bin çalışandan yalnızca ikisi. İşe geri dönme talebiyle açlık grevine gittikleri için cezaevine atıldılar. 111 gündür açlar. Nuriye ve Semih ölmesin. Çalışma hakları geri verilsin. Okullarına dönebilmeleri ve hayatlarına devam edebilmeleri için devletin gereken adımları atmasını istiyoruz. Adalet ve demokrasi bunu gerektirir” dendi.

Söz konusu çağrı metninde, Ataol Behramoğlu, Atilla Dorsay, Arif Sağ, Ayşe Kulin, Aslı Erdoğan, Ahmet Ümit, Cahit Berkay, Deniz Türkali, Edip Akbayram, Elif Şafak, Eşber Yağmurdereli, Fatoş Güney, Fuat Saka, Füsun Demirel, Ferzan Özpetek, Gülriz Sururi, Grup Yorum, Halil Ergün, Hale Soygazi, Hüsna Arkan, İlyas Salman, Jehan Barbur, Jülide Kural, Korkut Boratav, küçük İskender, Levent Üzümcü, Lale Mansur, Meltem Cumbul, Murathan Mungan, Müjde Ar, Menderes Samancılar, Müjdat Gezen, Macit Koper, Melike Demirağ, Murat Belge, Nejat Yavaşoğulları, Rutkay Aziz, Sıla Gençoğlu, Selçuk Yöntem, Sabahat Akkiraz, Sevinç Erbulak, Tolga Sağ, Zülfü Livaneli ve Zuhal Olcay'ın imzası da yer aldı.

Gülmen ve Özakça’nın, “haksız işten çıkarma nedeniyle mağdur oldukları ve işsizlikle hali hazırda açlığa mahkum edildikleri” gerekçesiyle başlattıkları açlık grevi eylemine rağmen KHK’larla yaşanan "mağduriyet"leri inceleyecek OHAL Komisyonu halen görevine başlamadı. Son olarak OHAL Komisyonu’nun 1 Temmuz’da toplanacağı açıklandı ancak Gülmen ve Özakça’nın 23 Mayıs’ta tutuklanması öncesinde iddia edildiği gibi Komisyon’un gündemindeki ilk gündem maddesi olup-olmayacağı ise doğrulanmadı.

“Bilinçleri açık, kalp ve sindirim sorunları başladı”

Bugün itibariyle Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın sağlık sorunları ise, hayati tehlike belirtileri gösteriyor.

Amerika’nın Sesi’nin sorunlarını yanıtlayan Avukat Behiç Aşçı, Gülmen ve Özakça’nın hareket kabiliyetlerini iyice kaybettiklerini ve sadece tekerlekli sandalye yardımıyla avukat görüşüne çıkabildiklerini ifade etti. Aşçı, “Son yapılan avukat görüşünde sağlık sorunlarındaki kötüleşme görülüyor. Bilinçleri açık, eylemlerini bilinçli şekilde sürdürüyorlar ve bu kararlığı ifade ediyorlar. Ama kalp sorunları, sindirim sistemi sorunları ve görme-işitme kayıpları başladı” dedi.

Avukat Aşçı ve arkadaşları

da açlık grevine başlıyor

Adalet Bakanlığı’ndan veya OHAL Komisyonu’ndan kendilerine herhangi bir olumlu yanıt gelmediğini de vurgulayan Aşçı, Gülmen ve Özakça’nın tutukluluk hali devamına karar alan yargı mekanizmasına karşı hukukçular olarak güven duymadıklarını da vurguladı. Bu nedenle kendisi ile birlikte birkaç avukat olarak açlık grevine başlamaya karar verdiklerini kaydeden Aşçı, yarından itibaren İstanbul’da açlık grevine başlayacaklarına ve hukuka aykırı OHAL ve bu kapsamdaki KHK uygulamalarına karşı dikkat çekmek istediklerini anlattı.

OHAL Komisyonu’nun “keyfi şekilde” aylardır toplanmadığını kaydeden Aşçı, OHAL Komisyonu’nun tüm üyelerini AKP’nin belirlediğini ve dolayısıyla Komisyon’dan da Gülmen ve Özakça için olumlu bir karar gelmesini beklemediklerini söyledi.