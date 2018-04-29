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BBC Türkçe

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça tutuklandı

KHK ile ihraç edilen ve iki ayı aşkın süredir Ankara'da açlık grevi yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

29 Nisan 2018 20:30

KHK ile ihraç edilen ve iki ayı aşkın süredir Ankara'da açlık grevi yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Erken saatlerde, İstanbul'da Kadıköy ve Beşiktaş'ta, Ankara'da ise Sakarya Caddesi'nde Gülmen ve Özakça'nın gözaltına alınmasını protesto edenlere polis müdahale etti.

Eğitimciler Pazar gecesi evlerine düzenlenen polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

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Mahkemenin gerekçeli kararında Özakça ve Gülmen hakkında daha önce kamu davası açılmasına rağmen ''DHKP-C adına faaliyet yürütmeye devam ettikleri' ifadesi yer aldı.

Kararın devamında şu ifadeler bulunuyor:

"(…) Şüphelilere ait fotoğraf görüntüleri ve internet üzerinden yaptıkları paylaşımların içeriği birlikte değerlendirildiğinde üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin var olduğu, şüphelilerin üzerlerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçunu CMK'nın 100/3-a maddesinde sayılan katalog suçlardan olması, öte yandan üzerlerine atılı suçların niteliği, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması tutuklanmamaları halinde adaletin işleyişine zarar verecekleri ve eylemlerin ceza süreleri dikkate alındığında adli kontrol koruma tedbirlerinin yetersiz kalacağı anlaşılmakla şüphelilerin üzerlerine atılı suçlar nedeniyle şüphelilerin (…) tutuklanmalarına (…) karar verildi".

Gülmen ve Özakça'nın, işlerini geri alma talebiyle eylemleri Ankara'da İnsan Hakları Anıtı önünde 196 gün önce başlamıştı.

Açlık grevleri de bugün 75'ıncı gününe girdi.

Açlık greviyle ilgili geçen hafta BBC Türkçe'ye konuşan TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi AKP milletvekili Nurettin Yaşar, "Komisyonda gündeme geldiğinde görüşeceğiz, fakat bu konuyla ilgili alınmış kolektif bir karar yok" demişti.

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