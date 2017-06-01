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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça protestosuna polis müdahalesi
Ankara'daki polis müdahalesinde 4 kişi gözaltına alındı
Ankara’da KHK ile ihraç edilen ve işlerine geri dönmek amacıyla açlık grevi başlatan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın tutuklanmasını protesto eden gruba polis müdahale etti. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.
Kızılay Yüksel Caddesi’nde toplanan grubu polis dağılmaları konusunda uyardı. Daha sonra gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Yaşanan arbedenin ardından 4 kişi gözaltına alındı.
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