Nuriye Gülmen ve Semih Özakça protestosuna polis müdahalesi

Ankara’da KHK ile ihraç edilen ve işlerine geri dönmek amacıyla açlık grevi başlatan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın tutuklanmasını protesto eden gruba polis müdahale etti. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Kızılay Yüksel Caddesi’nde toplanan grubu polis dağılmaları konusunda uyardı. Daha sonra gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Yaşanan arbedenin ardından 4 kişi gözaltına alındı.

Hayata Dönüş operasyonunda kolunu kaybeden Veli Saçılık'a da çok sayıda plastik mermi isabet etti.