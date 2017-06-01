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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça protestosuna polis müdahalesi

Ankara'daki polis müdahalesinde 4 kişi gözaltına alındı

01 Haziran 2017 22:52

Ankara’da KHK ile ihraç edilen ve işlerine geri dönmek amacıyla açlık grevi başlatan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın tutuklanmasını protesto eden gruba polis müdahale etti. Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

Kızılay Yüksel Caddesi’nde toplanan grubu polis dağılmaları konusunda uyardı. Daha sonra gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Yaşanan arbedenin ardından 4 kişi gözaltına alındı. 

Hayata Dönüş operasyonunda kolunu kaybeden Veli Saçılık'a da çok sayıda plastik mermi isabet etti.

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