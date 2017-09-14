Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 'kaçırılma ihtimali' nedeniyle duruşmaya getirilmedi

Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) mesleklerinden ihraç edilmelerinin ardından "İşimi geri istiyorum’ talebiyle açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, bugün Ankara Adliyesi'ndeki duruşmaya getirilmedi.

Ankara Jandarma Komutanlığı'nın mahkemeye gönderdiği yazıda, 'personel yetersizliği ve provokasyon ihtimali' neden gösterildi.

Jandarmanın yazısında hem iki eğitimcinin kaçırılma ihtimalinin olduğu öne sürüldü hem de sağlık durumlarının mahkemeye getirilmeye uygun olmadığı belirtildi.

"Duruşmada hazır edilmelerine engel yoktu"

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre; Gülmen ve Özakça’nın avukatlarının gözaltına alınmasının ardından davayı takip eden Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz, “Bugün 13.30’da başlayacak duruşmada hazır edilmelerine engel yoktu” dedi.

Gülmen ve Özakça’nın hafta boyunca duruşmada hazır bulunma isteğinin olduğunu belirten Yılmaz, “Mahkeme heyetinin duruşmayı Sincan Cezaevi Kampüsü içerisindeki duruşma salonlarına alacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş tepki gösterdi

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından iki eğitimcinin mahkemeye getirilmemesine tepki gösterdi.

Mahkeme heyetine seslenen Yarkadaş, “Duruşmayı cezaevinde yapmak gibi hukuk dışı yöntem arayışına girmeyin! Bu duruşma cezaevinde değil; halkın gözlerinin önünde gerçekleşmelidir. Jandarmanın Nuriye ile Semih’i salona getirmesini sağlayın ve adil bir karar verin!” dedi.

Saat 13.30’da Ankara Adliyesi’nde yapılacak duruşmayı CHP ve HDP milletvekilleri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu takip edecek.