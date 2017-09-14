T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 'kaçırılma ihtimali' nedeniyle duruşmaya getirilmedi

İki eğitimcinin kaçırılma ihtimalleri olduğu öne sürüldü

14 Eylül 2017 12:43

Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) mesleklerinden ihraç edilmelerinin ardından "İşimi geri istiyorum’ talebiyle açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, bugün Ankara Adliyesi'ndeki duruşmaya getirilmedi.

Ankara Jandarma Komutanlığı'nın mahkemeye gönderdiği yazıda, 'personel yetersizliği ve provokasyon ihtimali' neden gösterildi.

Jandarmanın yazısında hem iki eğitimcinin kaçırılma ihtimalinin olduğu öne sürüldü hem de sağlık durumlarının mahkemeye getirilmeye uygun olmadığı belirtildi.

"Duruşmada hazır edilmelerine engel yoktu"

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre; Gülmen ve Özakça’nın avukatlarının gözaltına alınmasının ardından davayı takip eden Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz, “Bugün 13.30’da başlayacak duruşmada hazır edilmelerine engel yoktu” dedi.

Gülmen ve Özakça’nın hafta boyunca duruşmada hazır bulunma isteğinin olduğunu belirten Yılmaz, “Mahkeme heyetinin duruşmayı Sincan Cezaevi Kampüsü içerisindeki duruşma salonlarına alacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş tepki gösterdi

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından iki eğitimcinin mahkemeye getirilmemesine tepki gösterdi.

Mahkeme heyetine seslenen Yarkadaş, “Duruşmayı cezaevinde yapmak gibi hukuk dışı yöntem arayışına girmeyin! Bu duruşma cezaevinde değil; halkın gözlerinin önünde gerçekleşmelidir. Jandarmanın Nuriye ile Semih’i salona getirmesini sağlayın ve adil bir karar verin!” dedi.

Saat 13.30’da Ankara Adliyesi’nde yapılacak duruşmayı CHP ve HDP milletvekilleri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu takip edecek.

ETİKETLER

Nuriye GülmenSemih Özakça

İlgili Haberler

Duruşmaya getirilmeyen Gülmen ve Özakça hakkında 'savunma yapmadıkları' için tutukluluğa devam kararı verildi

Duruşmayı izlemeye gelen 39 kişi gözaltına alındı

"Nuriye ve Semih'in iddianamesini istersen 500 kere oku, neden işten atıldıklarının tek cümle izahı yok"

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça bugün ilk duruşmalarına çıkacak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24