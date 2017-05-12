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Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için başlatılan açlık grevi nöbetini Gergerlioğlu devraldı

"Barış Akademisi imzacılarından olmadığım hâlde"

Fotoğraf: Metin Yoksu

12 Mayıs 2017 19:05

İslami hassasiyetlerle 1991 yılında kurulan insan hakları örgütü MAZLUMDER'in (İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği) eski başkanlarından Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu, kanun hükmünde kararnameler ile (KHK) ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça'ya destek için başlatılan açlık grevi nöbetini devraldı. 

Gülmen ve Özakça'ya destek için başlatılan nöbet, sekiz gündür devam ediyor. 

Kendisi de KHK ile ihraç edilmiş olan Gergerlioğlu, "Barış Akademisi imzacılarından olmadığım halde onlara destek vermek istedim. İlla onlara destek olmak için bir imzacı olmaya gerek yok. Hepimiz KHK mağduruyuz. Bundan da öte hepimiz insanız ve onlara destek olmalıyız" ifadesini kullandı. 

 

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Ömer Faruk GergerlioğluMAZLUMDERKHKOHAL

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