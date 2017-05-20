Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için başlatılan açlık grevi nöbetine polis müdahalesi; 9 kişi gözaltına alındı!

Oağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça'nın 73'üncü gününe giren açlık grevine destek amacıyla İstanbul'un Kadıköy ilçesinde başlatılan nöbete polis müdahale etti, 7'si kadın, 2'si erkek olmak üzere dokuz kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında gazeteci Candan Yıldız'ın da bulunduğu öğrenildi.

Yıldız, söz konusu polis müdahalesine ilişkin olarak sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

Polis geldi. Kalkedon u haftalar sonra dagitacagiz diyor https://t.co/qOcl9QvHSw — candan (@candanyildiz) 20 Mayıs 2017

16 gündür devam eden açlık grevi nöbetini bugün (20 Mayıs 2017) Barış İçin Kadın Girişimi ve Barış İçin Sinemacılar inisiyatifleri devraldı. Polisin "Dağılın" uyarısının ardından gözaltı işlemleri başladı. Bu kapsamda dokuz kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği, pazartesi günü ise savcılığa sevk edileceği öğrenildi.