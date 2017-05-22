Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, bugün adliyeye sevk edilecek

Gece saatlerinde evlerine polis baskınıyla gözaltına alınan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, bugün adliyeye sevk edilecek. Kararı, Gülmen ve Özakça’nın avukatı Selçuk Kozağaçlı Twitter adresinden duyurdu ve “Yarın adliyeye çıkartacaklar. Ellerinde arama tutanağı dışında tek bir evrak olmadan!” diye yazdı.

Kozağaçlı, polisin müvekkillerini, 'eylemin ölüm orucuna dönmesi ve Gezi benzeri eylemlere sebep olmasından korktuğu için gözaltına aldığını' söylemişti. Reuters haber ajansına konuşan Kozağaçlı, "Uzun bir süredir avukatlık yapıyorum ve bir gözaltı için hiçbir zaman böyle bir gerekçe görmedim" demişti.

Ne olmuştu?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eğitimciler Gülmen ve Özakça, 75 gündür açlık grevindeydi. aklarında adli kontrol kararı bulunan Gülmen ve Özakça adli kontrol kararı gereği karakolda imza atmalarının üzerinden gün geçmeden evlerine özel harekât tarafından yapılan baskın ile gözaltına alınmıştı.

Semih Özakça’nın eşi ve annesi de gözaltına alındı

Öte yandan, Gülmen ve Özakça’nın gözaltına alınmasını protestolar sırasında Yüksel Caddesi’nde eylem yapan gruba polis tarafından müdahale edildi. Müdahale sırasında Semih Özakça’ya destek olmak için açlık grevine başlayan annesi Sultan Özakça ve eşi Esra Özakça da gözaltına alındı.

Astım hastası olan Esra Özakça, gözaltına alındıkları araca biber gazı atılması sırasında baygınlık geçirdi.

Vekillerden oturma eylemi

CHP milletvekilleri Eren Erdem, Mustafa Balbay, Veli Ağbaba, Ali Haydar Hakverdi ve Necati Yılmaz ile HDP’li vekil Alican Önlü, polisin abluka altına aldığı Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde eylem başlattı. Vekillerin oturma eylemi başlattığı heykelin çevresi barikatlarla çevrildi.

"Heykel tutuklandı"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, heykelin dahi barikatlarla çevrilmesine tepki gösterdi ve “OHAL' de gözaltı ve tutuklamalarla hızını almayan hükümet, İnsan Hakları Anıtı'nı da tutukladı!” dedi.

11 kişi gözaltında

Destek eyleminde en az 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlara polisin müdahalesi kameralara böyle yansıdı: