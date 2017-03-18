Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, açlık grevlerinin 10. gününde gözaltında

Ankara’da Yüksel Caddesi’nde “İşimi istiyorum” eylemlerinin 129., açlık grevlerinin 9. gününde gözaltına alınan yedi kişi serbest bırakıldı. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın gözaltı süreci devam ediyor. Avukatları, açlık grevinin 10. gününe giren iki ismin şeker ve su alımını da bıraktığını belirtti.

Gülmen ve Özakça'nın geçtiğimiz hafta altı gün gözaltında kaldığı dosya ile ilgili gözaltında tutulmaya devam ettiğini belirttiler.

Ne olmuştu?

Bianet'te yer alan habere göre, Nuriye Gülmen Öğretim Görevlisi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Konya Selçuk Üniversitesi'nde kadroluydu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde görevlendirilmişti.

Sözleşmesinin yenilenmemesi üzerine açtığı davayı kazandı. Yedi ay sonra Selçuk Üniversitesi'de göreve başladı. Göreve başladıktan bir gün sonra da hakkında "FETÖ-PDY (Fetullahçı Terör Örgütü- Paralel Devlet Yapılanması)" iddiasıyla açılan soruşturma gerekçe gösterilerek görevden uzaklaştırıldı. 6 Ocak 2017'de yayınlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında ilan edilen 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildi.

Semih Özakça, Mardin Mazıdağı Cumhuriyet İlkokulu'nda üç yıldır sınıf öğretmeniydi.

29 Ekim 2016'da Resmi Gazete'de yayınlanan 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu" gerekçesiyle görevden ihraç edildi.

Gülmen 9 Kasım'dan, Özakça 23 Kasım'dan beri oturma eylemi yapmak üzere Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde.

11 Mart’ta süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başlayacaklarını duyurdular. 9 Mart’ta gözaltına alındılar. Açlık grevine gözaltında başladılar.

Altı gün gözaltında kaldıktan sonra 14 Mart’ta serbest bırakıldılar ve Yüksel Caddesi’ne geri döndüler. 13.00- 18.00 saatleri arasındaki eylemlerini artık 24 saat devam ettiriyorlar.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 17 Mart'ta Veli Saçılık ve Esra Özakça'nın da aralarında olduğu yedi kişi ile birlikte gözaltına alındı. Gülmen ve Özakça dışındaki yedi kişi serbest bırakıldı.