Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Veli Saçılık için kısa film

Yönetmen Tufan Taştan, Barış Bıçakçı'nın "Seyrek Yağmur" adlı kitabındaki "Rıfat Diye Biri" adlı hikâyesinden yola çıkarak Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Vali Saçılık’ın işlerini geri almak için yaptıkları eylemlere ithafen bir kısa bir film yaptı.

Filmde Ahmet Rıfat Şungar, Funda Eryiğit, Özgür Çevik, Rıza Akın, Serdar Orçin ve Serkan Keskin rol aldı.

Kitaplardan geliyorlar

bianet'in haberine göre, film kısaca konusu şöyle:

Serkan Keskin’in canlandırdığı sahafın dükkanına polisten kaçan bir kadın ve iki erkeğin girmesiyle başlıyor. Polisler sahafa girdiklerinde direnişçiler içeride değildir.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça KHK ile görevlerinden ihraç edilmişlerdi.

Nuriye Gülmen 6 Ocak 2017'de yayınlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında ilan edilen 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildi.

Semih Özakça 29 Ekim 2016'da Resmi Gazete'de yayınlanan 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edildi.

Ankara’da İnsan hakları Heykeli’nin bulunduğu Yüksel caddesinde işlerine iade talebiyle başlattıkları direniş eylemi boyunca defalarca gözaltına alınıp bırakıldılar.

En son 22 Mayıs’ta gözaltına alındılar, ertesi gün tutuklandılar.

Bugün açlık grevlerinin 98’inci günündeler.

5 Temmuz 2000'deki Burdur Cezaevi'ne düzenlenen operasyonda kolu koparılan Veli Saçılık, 677 sayılı KHK ile 22 Kasım 2016'da sosyolog olarak çalıştığı Aile ve Sosyal Politikalar Ankara İl Müdürlüğü'ndeki işinden atıldı.

Filmin Künyesi:

Yapımcı: Yapım-eki

Uygulayıcı Yapımcı: Zeynep Ünal

Görüntü: Hendrik Johannes

Sanat: Yusuf İnan Güneş

Işık: Sarp Aydoğdu

Ses Kayıt: Mehmet Adlı

Reji Asistanı: Elif Ergezen

Reji Ekibi: Doğukan Karaman, Ozan Yoleri, Alara Hamamcıoğlu

Oyuncular: Ahmet Rıfat Şungar, Funda Eryiğit, Özgür Çevik, Rıza Akın, Serdar Orçin ve Serkan Keskin, Yusuf İnan Güneş, Akın Kılıç

Müzik&Ses: Mert Çetinkaya

Kurgu: Behçet Mum

Görsel Efekt: Hendrik Johannes

Altyazı: Çiğdem Dalay