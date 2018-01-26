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Nuriye Gülmen kimdir?

Gülmen 324 gündür devam eden açlık grevini sona edirdi

26 Ocak 2018 17:09

Kanun Hükmünde Kararname ile görevden ihraç edilen ve başvurusu Olağanüstü hal (OHAL) Komisyonu tarafından geri çevrilen Nuriye Gülmen açlık grevini sona erdirdi. Gülmen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde görev yapıyordu.

OHAL Komisyonun’un işe iade talebi hakkında olumsuz yanıt verdiği ve açlık grevinin 324. gününde eyleme son veren akademisyen Nuriye Gülmen 1982’de Kütahya doğdu. Üniversiteye dek Kütahya’da okudu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu.

2006-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı. 2012’de Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Konya Selçuk Üniversitesi’ne yerleşti, aynı yıl Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde görevlendirildi. 2012 Mayıs ayında siyasi suçtan yargılandığı bir davadan 109 gün Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi’nde tutuklu kaldı. Daha sonra bu davadan beraat etti.

“Nazım Hikmet’in Ferhad ile Şirin ve Yusuf ile Menofis Oyunlarında Toplumcu Gerçekçilik Bağlamında Yeniden Yazma” başlıklı yüksek lisans tezini 2 Şubat 2015’te tamamladı. Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlamış olmasına rağmen azami süre içerisinde yüksek lisans eğitimini tamamlayamadığı gerekçesiyle ilişiği kesildi. Eskişehir İdare Mahkemesi’nde açtığı davayı kazandı ve işine dönmeye hak kazandı.

Eylül 2016’da göreve döndükten bir gün sonra hakkında “FETÖ-PDY (Fetullahçı Terör Örgütü- Paralel Devlet Yapılanması)” iddiasıyla açılan soruşturma gerekçe gösterilerek görevden uzaklaştırıldı. 9 Kasım 2016’da “İşimi istiyorum” pankartı ile Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları anıtı önünde eyleme başladı. 6 Ocak 2017’de yayınlanan Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında ilan edilen 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildi. Gülmen Yüksel Caddesi’nde başladığı eylemi açlık grevine çevirmiş, bu sırada tutuklanarak yargılanmış ‘örgüt üyeliği’ suçlaması ile 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası ertelenmişti.

Çevirisini yaptığı Franz Kafka’nın “Milena’ya Mektuplar” ve Herman Hesse ve Thomas Mann’in “Mektuplar” kitapları Timaş Yayınları’ndan çıktı. Gülmen Eğitim Sen (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) üyesi.

 

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