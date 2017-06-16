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Nuriye Gülmen, kaldığı hücreyi çizdi

"Çok tatlı oldu bence; eksikleri var, kıyafet dolabını çizemedim"

16 Haziran 2017 15:04

Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edildiği işine geri dönme talebiyle öğretmen Semih Özakça ile başlattığı açlık grevinin 76'ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen, kaldığı hücreyi çizdi.  

Gülmen ile Özakça'nın açlık grevleri bugün (16 Haziran 2017) 102'nci gününe girdi. Uzmanlar, hayati tehlikelerin başladığı uyarısında bulundu.

Cezaevinden mektup gönderen Nuriye Gülmen, kaldığı hücreyi çizdi; şu notu düştü:

"Burası benim yattığım hücre. Sizin için çizdim. Geçen hafta yazdığım mektupta fotoğraf meselesine son anda değinmiştim. Fotoğraf çekilmemize engel oluyorlar. Ben de fotoğraf gönderemiyorsak resim de mi çizemiyoruz dedim ve yukarıdaki şaheseri yaptım. Çok tatlı oldu bence. Eksikleri var. Kıyafet dolabını çizemedim. Bir de hücreden balkona açılan kapıyı ve pencereleri. Onun altındaki rafları. Daha çok ayrıntıları çalıştım. İşte, kalbimin içinde kimin olduğu gibi tatlı küçük ayrıntılar :)"

Gülmen'in gönderdiği mektup şöyle:

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Nuriye GülmenSemih Özakçaaçlık grevicezaevi

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