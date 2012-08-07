'Nuri'nin numarası bende var'

Real Madrid'den ayrılması gündemde olan Nuri Şahin için hakkında Radyospor'a açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın yöneticisi Abdurrahim Albayrak; "Ama bu konuda bir girişimimiz olmadı" diye belirtti.

Albayrak, transferi yılan hikayesine dönen Felipe Melo’yla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Melo konusunda taraftarın yönetime hak verdiğini düşünen Albayrak, ‘’Kimse Galatasaray'dan büyük değildir. Geçen sezon kimse Melo'yu bilmezken gittik bir akşamdan bitirdik transferi. Melo istediğimiz bir futbolcu, hayırlı ise olsun bu transfer’’ dedi.

Galatasaray’da çarelerin bitmeyeceğini ifade eden Albayrak,’’ Galatasaray'da Melo'lar bitmez, yeni Melo'lar çıkar. Hayırlısı ise bu transfer olur" diye konuştu.