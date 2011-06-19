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Spor

NURİ'NİN İLK 11'DEKİ YERİ GARANTİ MADRİD (A.A)

19 Haziran 2011 20:32

-NURİ'NİN İLK 11'DEKİ YERİ GARANTİ MADRİD (A.A) - 19.06.2011 - Şenhan Bolelli - İspanyol spor gazetesi Marca, Real Madrid'e transfer olan Türk milli futbolcu Nuri Şahin'in gelecek sezon takımda ilk 11'deki yerini garanti olarak gösterdi. Marca, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ''Nuri'ye boşluk yaratmak'' için oyun sisteminde değişiklik yapacağını iddia etti. Mourinho'nun 4-3-2-1 sisteminden vazgeçerek geçtiğimiz sezonda bazı maçlarda denediği 4-3-3 sistemini gelecek sezonda düşündüğü iddia edildi. Mourinho'nun, kalede Casillas, defansta Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo, ortasahada Khedira, Xabi Alonso, Nuri ve forvette Mesut, Benzema, Cristiano ilk 11'iyle sahaya çıkalacağını savunurken, Di Maria, Kaka, Hamit Altıntop, Higuain gibi diğer yıldız futbolcuların yedekte oturacağını ileri sürdü. Real Madrid'in bu sezon aldığı futbolcular arasında en büyük yıldızın ''Nuri Şahin'' olduğu belirtilirken, Xabi Alonso ve Khedira'nın Mourinho için vazgeçilmez oldukları bu yüzden Portekizli teknik adamın Nuri için bir formül düşündüğü kaydedildi. Nuri-Xabi ikilisinin defansının zayıf olduğu yorumu da yapıldı.

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